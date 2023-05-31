Block Party是一个反骚扰工具，旨在使用户在Twitter上免受有针对性的骚扰，但由于Twitter对API访问设置了付费墙，它正在叫停。在最近的一篇博文中，Block Party对不能再保护用户免受骚扰者和垃圾邮件的影响表示伤心，承认它在过去四年中帮助阻止了数百万个巨魔并使其哑火。从5月31日开始暂停平台，预计将是无限期的。

在埃隆-马斯克的所有权下，Twitter的API付费墙已经导致许多长期存在的第三方应用程序关闭。展示第三方开发者作品的工具箱首先被关闭。今年1月，Tweetbot和Twitterific在没有警告的情况下停止运行。API访问的基本级别为每月100美元，但许多开发者发现这对大多数项目来说是不够的。此外，这种付费墙严重影响了研究人员和学者的工作，他们缺乏必要的机构资金，无法为以前的免费数据支付数千美元。

在马斯克参与之前，Twitter已经主动与Block Party合作，共同支持开发者社区。Block Party创始人Tracy Chou在一系列推文中表达了她对这种情况的悲伤，她感叹Block Party通过过滤掉负面的提及互动对她的心理健康至关重要。

值得庆幸的是，Block Party在Twitter上的关闭并不是该公司的终结。2021年9月，他们在种子轮融资中筹集了480万美元，用于开发Twitter以外的反骚扰和隐私工具。随着旗舰产品不再运作，该公司正集中精力开发下一个工具--隐私党。

Block Party以帮助用户策划更安全的Twitter体验和驾驭目标骚扰活动等危机时刻而闻名。相比之下，Privacy Party被设计为一个主动的工具。最初，该浏览器扩展将为Facebook、Twitter和Venmo提供隐私建议，并计划在未来将支持扩展到Instagram、TikTok和LinkedIn。

隐私党的公告强调，用户需要在社交媒体平台上做出明智的隐私决定，这些平台往往是错综复杂和具有挑战性的导航。该浏览器扩展的目的是使这些决定更加清晰和容易，根据用户的界限，将寻找和实施适当设置的混乱和繁琐的过程自动化。

随着Block Party的停摆，该公司宣布Privacy Party现在可以为现有的Block Party客户进行alpha测试。尽管面临挫折，Block Party仍然致力于使互联网对每个人都更安全，并强调监管的重要性，以激励社交媒体平台优先考虑用户安全。

随着像Twitter这样的大型平台对与第三方工具的合作越来越不感兴趣，必须支持像Block Party这样的公司寻求更安全的网络空间。随着AppMaster等平台提供no-code ，开发者和企业越来越容易建立以用户为中心的网络和移动应用，将安全和隐私放在首位。