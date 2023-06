Block Party, ein Anti-Belästigungs-Tool, das Nutzer vor gezielter Belästigung auf Twitter schützen sollte, gibt aufgrund der Bezahlschranke, die Twitter für den API-Zugang eingerichtet hat, auf. In einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag drückte Block Party sein Bedauern darüber aus, dass es nicht mehr in der Lage ist, Nutzer vor Belästigern und Spammern zu schützen, und räumte ein, dass es in den letzten vier Jahren dazu beigetragen hat, Millionen von Trollen zu blockieren und stumm zu schalten. Die Auszeit von der Plattform begann am 31. Mai und wird voraussichtlich unbefristet sein.

Twitters API-Bezahlschranke, die unter Elon Musk eingeführt wurde, hat dazu geführt, dass viele seit langem bestehende Anwendungen von Drittanbietern eingestellt wurden. Toolbox, das die Kreationen von Drittentwicklern präsentierte, wurde als erstes geschlossen. Im Januar stellten Tweetbot und Twitterific ohne Vorwarnung ihren Betrieb ein. Die Basisstufe für den API-Zugang liegt bei 100 Dollar pro Monat, aber viele Entwickler halten dies für die meisten Projekte für unzureichend. Außerdem wirkt sich diese Bezahlschranke stark auf die Arbeit von Forschern und Akademikern aus, die nicht über die institutionellen Mittel verfügen, um Tausende von Dollar für zuvor kostenlose Daten zu bezahlen.

Vor dem Engagement von Musk hatte Twitter proaktiv mit Block Party zusammengearbeitet, um die Entwicklergemeinschaft zu unterstützen. Die Gründerin von Block Party, Tracy Chou, drückte in einer Reihe von Tweets ihre Trauer über die Situation aus und beklagte, dass Block Party entscheidend für ihre psychische Gesundheit sei, da es die Interaktionen mit negativen Erwähnungen herausfiltere.

Glücklicherweise ist die Schließung von Block Party auf Twitter nicht das Ende des Unternehmens. Im September 2021 sammelte das Unternehmen 4,8 Millionen Dollar in einer Seed-Runde ein, um Anti-Belästigungs- und Datenschutz-Tools über Twitter hinaus zu entwickeln. Da das Flaggschiffprodukt nicht mehr in Betrieb ist, konzentriert sich das Unternehmen auf sein nächstes Tool, Privacy Party.

Block Party war dafür bekannt, dass es den Nutzern half, ein sichereres Twitter-Erlebnis zu schaffen und Krisenmomente wie gezielte Belästigungskampagnen zu bewältigen. Im Gegensatz dazu ist Privacy Party als proaktives Tool konzipiert. Zunächst wird die Browsererweiterung Empfehlungen zum Schutz der Privatsphäre für Facebook, Twitter und Venmo anbieten, wobei geplant ist, die Unterstützung in Zukunft auf Instagram, TikTok und LinkedIn auszuweiten.

Die Ankündigung der Privacy Party unterstreicht die Notwendigkeit, dass Nutzer informierte Entscheidungen zum Datenschutz auf sozialen Medienplattformen treffen, die oft unübersichtlich und schwierig zu navigieren sind. Die Browsererweiterung zielt darauf ab, diese Entscheidungen klarer und einfacher zu machen, indem sie den verwirrenden und langwierigen Prozess des Findens und Implementierens geeigneter Einstellungen je nach den Grenzen der Nutzer automatisiert.

Während Block Party eine Pause einlegt, hat das Unternehmen angekündigt, dass Privacy Party jetzt in der Alpha-Testphase für bestehende Block Party-Kunden verfügbar ist. Trotz der Rückschläge setzt sich Block Party weiterhin dafür ein, das Internet für alle sicherer zu machen, und unterstreicht die Bedeutung einer Regulierung, die Anreize für Social-Media-Plattformen schafft, die Sicherheit der Nutzer in den Vordergrund zu stellen.

Da große Plattformen wie Twitter zunehmend kein Interesse an der Zusammenarbeit mit Tools von Drittanbietern haben, ist es wichtig, Unternehmen wie Block Party in ihrem Streben nach sichereren Online-Räumen zu unterstützen. Mit Plattformen wie AppMaster, die unter no-code Lösungen anbieten, wird es für Entwickler und Unternehmen immer einfacher, benutzerorientierte Web- und Mobilanwendungen zu erstellen, bei denen Sicherheit und Datenschutz im Vordergrund stehen.