Block Party, een anti-pestprogramma dat gebruikers moest beschermen tegen gerichte pesterijen op Twitter, houdt ermee op vanwege de paywall die Twitter heeft geplaatst op API-toegang. In een recente blogpost liet Block Party weten het jammer te vinden dat het niet langer in staat is gebruikers te beschermen tegen pesters en spammers, waarbij het erkende dat het de afgelopen vier jaar miljoenen trollen heeft helpen blokkeren en dempen. De onderbreking van het platform begon op 31 mei en zal naar verwachting van onbepaalde duur zijn.

Twitter's API paywall, ingesteld onder Elon Musk's eigendom, heeft ervoor gezorgd dat veel lang bestaande applicaties van derden zijn gesloten. Toolbox, dat creaties van derden presenteerde, werd als eerste gesloten. In januari stopten Tweetbot en Twitterific zonder waarschuwing. Het basisniveau voor API-toegang bedraagt 100 dollar per maand, maar veel ontwikkelaars vinden dat onvoldoende voor de meeste projecten. Bovendien heeft deze paywall grote gevolgen voor het werk van onderzoekers en academici die niet over de nodige institutionele middelen beschikken om duizenden dollars te betalen voor gegevens die voorheen gratis waren.

Vóór Musks betrokkenheid had Twitter proactief samengewerkt met Block Party om de ontwikkelaarsgemeenschap te ondersteunen. Block Party-oprichter Tracy Chou uitte haar verdriet over de situatie in een reeks tweets, en klaagde dat Block Party cruciaal was voor haar geestelijke gezondheid door negatieve vermeldingen uit te filteren.

Gelukkig is de uitschakeling van Block Party op Twitter niet het einde van de weg voor het bedrijf. In september 2021 haalden ze 4,8 miljoen dollar op in een seed round om anti-pest en privacy tools te ontwikkelen buiten Twitter. Nu het vlaggenschipproduct niet langer operationeel is, concentreert het bedrijf zich op zijn volgende tool, Privacy Party.

Block Party stond erom bekend gebruikers te helpen een veiligere Twitter-ervaring te creëren en crisismomenten zoals gerichte intimidatiecampagnes te beheersen. Privacy Party daarentegen is ontworpen als een proactieve tool. In eerste instantie zal de browserextensie privacyaanbevelingen bieden voor Facebook, Twitter en Venmo, met plannen om de ondersteuning in de toekomst uit te breiden naar Instagram, TikTok en LinkedIn.

De aankondiging van Privacy Party benadrukt de noodzaak voor gebruikers om weloverwogen privacybeslissingen te nemen op sociale mediaplatforms, die vaak ingewikkeld en moeilijk te navigeren zijn. De browserextensie wil deze beslissingen duidelijker en gemakkelijker maken door het verwarrende en vervelende proces van het vinden en implementeren van de juiste instellingen te automatiseren, volgens de grenzen van de gebruikers.

Nu Block Party op hiaat gaat, heeft het bedrijf aangekondigd dat Privacy Party nu beschikbaar is in alfatests voor bestaande Block Party-klanten. Ondanks de tegenslagen blijft Block Party zich inzetten om het internet voor iedereen veiliger te maken en benadrukt het het belang van regelgeving om sociale mediaplatforms te stimuleren om de veiligheid van gebruikers voorop te stellen.

Nu grote platforms, zoals Twitter, steeds minder geïnteresseerd raken in samenwerking met tools van derden, is het essentieel om bedrijven als Block Party te steunen in hun streven naar veiligere online ruimtes. Met platforms als AppMaster die no-code oplossingen bieden, wordt het voor ontwikkelaars en bedrijven gemakkelijker om gebruikersgerichte web- en mobiele applicaties te bouwen die veiligheid en privacy vooropstellen.