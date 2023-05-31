Block Party ، وهي أداة لمكافحة التحرش تهدف إلى الحفاظ على سلامة المستخدمين من المضايقات المستهدفة على تويتر ، تدعوها للإقالة بسبب نظام حظر الاشتراك غير المدفوع الذي وضعه تويتر على الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات. في تدوينة حديثة ، عبرت Block Party عن حزنها لعدم قدرتها على حماية المستخدمين من المتحرشين ومرسلي البريد العشوائي بعد الآن ، معترفة بأنها ساعدت في منع وكتم صوت الملايين من المتصيدون في السنوات الأربع الماضية. بدأت الفجوة عن المنصة في 31 مايو ومن المتوقع أن تكون إلى أجل غير مسمى.

تسبب جدار حماية واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاص بـ Twitter ، والذي تم إنشاؤه تحت ملكية Elon Musk ، في إغلاق العديد من تطبيقات الجهات الخارجية القديمة. تم إغلاق Toolbox ، الذي قدم إبداعات مطوري الطرف الثالث ، أولاً. في يناير ، توقف Tweetbot و Twitterific عن العمل دون سابق إنذار. يبلغ المستوى الأساسي للوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات 100 دولار شهريًا ، لكن العديد من المطورين يجدونها غير كافية لمعظم المشاريع. بالإضافة إلى ذلك ، يؤثر جدار الحماية هذا بشكل كبير على عمل الباحثين والأكاديميين الذين يفتقرون إلى الأموال المؤسسية المطلوبة لدفع آلاف الدولارات مقابل البيانات المجانية سابقًا.

قبل مشاركة Musk ، تعاون Twitter بشكل استباقي مع Block Party ، حيث عملوا معًا لدعم مجتمع المطورين. أعربت تريسي تشو ، مؤسس حزب Block Party ، عن حزنها على الموقف في سلسلة من التغريدات ، وأعربت عن أسفها لأن Block Party كانت حاسمة لصحتها العقلية من خلال تصفية تفاعلات الإشارة السلبية.

لحسن الحظ ، فإن إغلاق Block Party على Twitter ليس نهاية الطريق بالنسبة للشركة. في سبتمبر 2021 ، قاموا بجمع 4.8 مليون دولار في جولة أولية لتطوير أدوات مكافحة التحرش والخصوصية خارج تويتر. نظرًا لأن المنتج الرئيسي لم يعد يعمل ، تركز الشركة على أداتها التالية ، Privacy Party.

اشتهرت Block Party بمساعدة المستخدمين في تنظيم تجربة Twitter أكثر أمانًا والتنقل في لحظات الأزمات مثل حملات التحرش المستهدفة. في المقابل ، تم تصميم Privacy Party كأداة استباقية. في البداية ، سيقدم امتداد المتصفح توصيات بشأن الخصوصية لـ Facebook و Twitter و Venmo ، مع خطط لتوسيع الدعم إلى Instagram و TikTok و LinkedIn في المستقبل.

يؤكد إعلان Privacy Party على حاجة المستخدمين إلى اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الخصوصية على منصات التواصل الاجتماعي ، والتي غالبًا ما تكون معقدة وصعبة التنقل. يهدف امتداد المتصفح إلى جعل هذه القرارات أكثر وضوحًا وسهولة من خلال أتمتة العملية المربكة والمملة لإيجاد وتنفيذ الإعدادات المناسبة ، وفقًا لحدود المستخدمين.

مع استمرار توقف Block Party ، أعلنت الشركة أن Privacy Party متاحة الآن في اختبار ألفا لعملاء Block Party الحاليين. على الرغم من مواجهة الانتكاسات ، تظل Block Party ملتزمة بجعل الإنترنت أكثر أمانًا للجميع وتسلط الضوء على أهمية التنظيم لتحفيز منصات التواصل الاجتماعي على إعطاء الأولوية لسلامة المستخدم.

نظرًا لأن المنصات الكبيرة ، مثل Twitter ، أصبحت غير مهتمة بشكل متزايد بالتعاون مع أدوات الطرف الثالث ، فمن الضروري دعم شركات مثل Block Party في سعيها للحصول على مساحات أكثر أمانًا على الإنترنت. مع الأنظمة الأساسية مثل AppMaster التي تقدم حلولًا no-code ، أصبح من الأسهل للمطورين والشركات إنشاء تطبيقات الويب والهاتف المحمول التي تركز على المستخدم والتي تعطي الأولوية للسلامة والخصوصية.