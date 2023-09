Azul innove avec une nouvelle fonctionnalité pour minimiser le temps de préchauffage de Java

Dans le cadre d'une avancée technologique significative, Azul Systems a annoncé le déploiement de sa nouvelle fonctionnalité, baptisée « ReadyNow Orchestrator » (RNO). Présenté comme un révolutionnaire, RNO se présente comme une solution à un problème séculaire : le temps de préchauffage croissant de Java. De plus, cette nouvelle fonctionnalité utilise efficacement la demande lors du calcul de la capacité de cloud computing.

« Notre solution au temps excessif que JVM passe à profiler l'utilisation des applications pour des performances optimales s'est présentée sous la forme de notre fonctionnalité ReadyNow. Aujourd'hui, nous sommes fiers de proposer une approche systématique pour enregistrer et fournir les données d'optimisation requises pour aider JVM à atteindre rapidement des performances optimales », a déclaré Martin Van Ryswyk, directeur produit chez Azul. « Notre objectif principal était de sélectionner les meilleures améliorations de performances, de les propager à l'ensemble de la flotte et d'injecter des informations supplémentaires pour tirer pleinement parti de l'élasticité du cloud.

Cette avancée significative d’Azul présente une aubaine potentielle pour les entreprises confrontées à des charges de travail critiques. Ces organisations se retrouvent souvent aux prises avec la longue période de préparation de la JVM. Chaque fois qu'une application est lancée, JVM la traduit en une forme adaptée à l'exécution du serveur. Par la suite, JVM recompile continuellement l'application en cours d'exécution pour augmenter ses performances, créant ainsi une phase de préchauffage avant qu'elle n'atteigne sa capacité maximale.

ReadyNow Orchivestrator est conçu pour relever ces défis de front en créant un profil d'optimisation qui enregistre les informations liées à l'utilisation d'une application. Ce profil basé sur les données entre ensuite en jeu pour réduire le temps de préchauffage à chaque démarrage ultérieur de l'application. La particularité de cet outil réside dans son orientation automatisation : RNO attribue le rôle de distribution de profils à un service dédié qui supervise l'ensemble du parc Java. Une telle disposition élimine le besoin d'intervention manuelle d'un développeur, servant ainsi automatiquement le meilleur profil.

Par conséquent, ce nouvel ajout à la boîte à outils Java devrait être un outil déterminant pour atténuer les frictions opérationnelles, comme le souligne William Fellows, directeur de recherche chez 451 Research. « La période de préchauffage prolongée de Java a toujours posé des défis pour atteindre le summum des performances des applications. Les organisations, en particulier celles qui gèrent des applications basées sur des conteneurs, devraient envisager des stratégies pour accélérer la sélection de modèles d'optimisation optimaux, ce qui pourrait également améliorer l'élasticité et contrôler les coûts du cloud », a ajouté Fellows.

Bien que la mise en œuvre pratique et l'acceptation généralisée de ce concept restent à voir, des solutions innovantes comme celles-ci constituent un ajout bienvenu au domaine no-code/low-code , qui contribue à améliorer la productivité du développement et à réduire les coûts. Avec des plateformes comme AppMaster, qui permettent aux utilisateurs de créer des applications Web, mobiles et back-end transparentes sans codage, des fonctionnalités réactives comme RNO pourraient ajouter une autre dimension à la mise en œuvre et à l'optimisation de ces plateformes, les rendant plus efficaces pour la communauté des développeurs.