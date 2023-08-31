يبتكر Azul ميزة جديدة لتقليل وقت إحماء Java

في إنجاز تكنولوجي كبير، أعلنت شركة Azul Systems عن إطلاق ميزتها الجديدة، والتي أطلق عليها اسم "ReadyNow Orchestrator" (RNO). تم وصف RNO بأنها تغير قواعد اللعبة، وتقدم نفسها كحل لمشكلة قديمة - وقت إحماء Java المتصاعد. علاوة على ذلك، تعمل هذه الميزة الجديدة على الاستخدام الفعال للطلب أثناء حساب سعة الحوسبة السحابية.

"إن حلنا للوقت الزائد الذي يقضيه JVM في استخدام تطبيق التوصيف للحصول على الأداء الأمثل جاء في شكل ميزة ReadyNow الخاصة بنا. "اليوم، نحن فخورون بتقديم نهج منظم لتسجيل وتقديم بيانات التحسين المطلوبة لمساعدة JVM على الوصول إلى ذروة الأداء بسرعة،" قال مارتن فان ريسويك، كبير مسؤولي المنتجات Azul. "كان تركيزنا الأساسي هو انتقاء أفضل تحسينات الأداء، ونشرها عبر الأسطول، وإضافة معلومات إضافية للاستفادة الكاملة من مرونة السحابة."

تمثل هذه الخطوة المهمة التي اتخذتها Azul بمثابة نعمة محتملة للشركات التي تتعامل مع أعباء العمل الحرجة للأعمال. غالبًا ما تجد هذه المنظمات نفسها تتصارع مع فترة الإحماء التي تستغرق وقتًا طويلاً في JVM. عندما يتم تشغيل تطبيق ما، يقوم JVM بترجمته إلى نموذج مناسب لتنفيذ الخادم. بعد ذلك، يقوم JVM باستمرار بإعادة ترجمة التطبيق قيد التشغيل لزيادة أدائه، وبالتالي إنشاء مرحلة إحماء قبل أن يصل إلى سعته القصوى.

تم تصميم ReadyNow Orchivestrator لمواجهة هذه التحديات بشكل مباشر من خلال إنشاء ملف تعريف تحسين يحفظ المعلومات المتعلقة باستخدام التطبيق. يتم بعد ذلك تشغيل ملف التعريف المعتمد على البيانات لخفض وقت الإحماء عند تشغيل التطبيق لاحقًا. يكمن تفرد هذه الأداة في توجهها الآلي - حيث تقوم RNO بتعيين دور توزيع الملفات الشخصية لخدمة مخصصة تشرف على أسطول Java بأكمله. مثل هذا الترتيب يلغي الحاجة إلى التدخل اليدوي للمطور، وبالتالي تقديم أفضل ملف تعريف تلقائيًا.

وبالتالي، من المتوقع أن تكون هذه الإضافة الجديدة إلى مجموعة أدوات Java أداة فعالة في تخفيف الاحتكاكات التشغيلية، كما أكد ويليام فيلوز، مدير الأبحاث في 451 Research. "لطالما شكلت فترة الإحماء الطويلة لـ Java تحديات في تحقيق قمة أداء التطبيقات. وأضاف فيلوز: "يجب على المنظمات، وخاصة تلك التي تتعامل مع التطبيقات القائمة على الحاويات، النظر في استراتيجيات لتسريع اختيار أنماط التحسين الأمثل، والتي يمكن أن تعزز أيضًا المرونة وتتحكم في تكاليف السحابة".

وفي حين أن التنفيذ العملي والقبول على نطاق واسع لهذا المفهوم لا يزال يتعين رؤيته، فإن الحلول المبتكرة مثل هذه تمثل إضافة مرحب بها إلى مجال عدم وجود كود/رمز منخفض ، مما يساعد في تعزيز إنتاجية التطوير وخفض التكاليف. مع منصات مثل AppMaster ، التي تسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات سلسة للويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بدون أي ترميز، يمكن للميزات سريعة الاستجابة مثل RNO أن تضيف بُعدًا آخر لتنفيذ هذه الأنظمة الأساسية وتحسينها، مما يجعلها أكثر فعالية لمجتمع المطورين.