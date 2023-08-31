Azul 创新新功能，最大限度地缩短 Java 的预热时间

作为一项重大技术突破，Azul Systems 宣布推出其名为“ReadyNow Orchestrator”(RNO) 的新功能。 RNO 被誉为游戏规则的改变者，它是一个古老问题的解决方案，即 Java 预热时间不断增加的问题。而且，这一新功能在计算云计算能力的同时，还可以有效利用需求。

“我们的 ReadyNow 功能解决了 JVM 花费过多时间分析应用程序使用情况以获得最佳性能的问题。今天，我们很自豪能够提供一种系统方法来记录和提供所需的优化数据，以帮助 JVM 迅速达到峰值性能。” Azul首席产品官 Martin Van Ryswyk 说道。 “我们的主要重点是精心挑选最佳的性能增强功能，将其传播到整个机群，并注入额外的智能以充分利用云弹性。”

Azul 的这一重大进步为处理关键业务工作负载的公司带来了潜在的福音。这些组织经常发现自己在与 JVM 耗时的预热期作斗争。每当启动应用程序时，JVM 都会将其转换为适合服务器执行的形式。此后，JVM 不断重新编译正在运行的应用程序以增强其性能，从而在达到其最高容量之前创建一个预热阶段。

ReadyNow Orchivestrator 旨在通过制作优化配置文件来正面应对这些挑战，该配置文件可保存与应用程序使用情况相关的信息。然后，每当应用程序随后启动时，这个数据驱动的配置文件就会发挥作用，以缩短预热时间。该工具的独特性在于其自动化方向 - RNO 将配置文件分发的角色分配给负责监督整个 Java 队列的专用服务。这种安排消除了开发人员手动干预的需要，从而自动提供最佳配置文件。

因此，正如 451 Research 研究总监 William Fellows 所强调的那样，Java 工具箱中的这个新成员预计将成为减少操作摩擦的有用工具。 “Java 的预热时间过长一直给实现应用程序性能的巅峰带来了挑战。组织，特别是那些处理基于容器的应用程序的组织，应该考虑加快选择最佳优化模式的策略，这也可以增强弹性并控制云成本。”Fellows 补充道。

虽然这一概念的实际实施和广泛接受还有待观察，但像这样的创新解决方案是无代码/低代码领域的受欢迎的补充，这有助于提高开发效率并降低成本。 AppMaster等平台允许用户以零编码创建无缝的 Web、移动和后端应用程序，RNO 等响应式功能可以为这些平台的实施和优化增加另一个维度，使它们对开发人员社区更加有效。