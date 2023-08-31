Azul, Java'nın Isınma Süresini En Aza İndirecek Yeni Özellik Geliştiriyor

Önemli bir teknoloji atılımıyla Azul Systems, 'ReadyNow Orchestrator' (RNO) adı verilen yeni özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Oyunun kurallarını değiştiren bir ürün olarak lanse edilen RNO, kendisini asırlık bir soruna, artan Java ısınma süresine bir çözüm olarak sunuyor. Üstelik bu yeni özellik, bulut bilişim kapasitesinin hesaplanmasında talebin verimli kullanılmasını sağlıyor.

"JVM'nin optimum performans için uygulama kullanımının profilini çıkarmak için harcadığı fazla zamana yönelik çözümümüz, ReadyNow özelliğimiz şeklinde geldi. Bugün, JVM'nin en yüksek performansa hızlı bir şekilde ulaşmasına yardımcı olmak için gerekli optimizasyon verilerini kaydetmek ve sunmak için sistematik bir yaklaşım sunmaktan gurur duyuyoruz," dedi Azul baş ürün sorumlusu Martin Van Ryswyk. "Öncelikli odak noktamız, en iyi performans iyileştirmelerini tek tek seçmek, bunları filoya yaymak ve bulut esnekliğinden tam anlamıyla yararlanmak için ek zeka sağlamaktı."

Azul'un bu önemli adımı, iş açısından kritik iş yükleriyle uğraşan şirketlere potansiyel bir nimet sunuyor. Bu kuruluşlar genellikle kendilerini JVM'nin zaman alan ısınma dönemiyle boğuşurken bulurlar. Bir uygulama başlatıldığında, JVM onu sunucuda çalıştırılmaya uygun bir forma dönüştürür. Daha sonra JVM, performansını artırmak için çalışan uygulamayı sürekli olarak yeniden derler ve böylece en yüksek kapasitesine ulaşmadan önce bir ısınma aşaması yaratır.

ReadyNow Orchivestrator, bir uygulamanın kullanımına ilişkin bilgileri kaydeden bir optimizasyon profili oluşturarak bu zorlukların doğrudan üstesinden gelmek üzere tasarlanmıştır. Bu veri odaklı profil daha sonra uygulama daha sonra başlatıldığında ısınma süresini azaltmak için devreye girer. Bu aracın benzersizliği otomasyon yöneliminde yatmaktadır - RNO, profil dağıtımı rolünü tüm Java filosunu denetleyen özel bir hizmete atar. Böyle bir düzenleme, geliştiricinin manuel müdahalesine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve böylece en iyi profili otomatik olarak sunar.

Sonuç olarak, 451 Research araştırma direktörü William Fellows'un da vurguladığı gibi, Java araç kutusuna yapılan bu yeni eklemenin operasyonel sürtüşmeleri azaltmada etkili bir araç olacağı öngörülüyor. “Java'nın uzun ısınma süresi, uygulama performansının zirvesine ulaşmada her zaman zorluklara yol açmıştır. Özellikle konteyner tabanlı uygulamalarla uğraşan kuruluşlar, esnekliği artırabilecek ve bulut maliyetlerini kontrol edebilecek optimum optimizasyon modellerinin seçimini hızlandıracak stratejileri dikkate almalıdır," diye ekledi Fellows.

Bu konseptin pratik uygulaması ve yaygın kabulü henüz görülmese de, bunun gibi yenilikçi çözümler , kodsuz/düşük kodlu alana hoş bir eklentidir ve geliştirme üretkenliğini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Kullanıcıların sıfır kodlamayla kesintisiz web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan AppMaster gibi platformlarla, RNO gibi duyarlı özellikler, bu platformların uygulanmasına ve optimizasyonuna başka bir boyut ekleyerek onları geliştirici topluluğu için daha etkili hale getirebilir.