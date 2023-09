Azul inova novo recurso para minimizar o tempo de aquecimento do Java

Em um avanço tecnológico significativo, a Azul Systems anunciou o lançamento de seu novo recurso, batizado de 'ReadyNow Orchestrator' (RNO). Considerado um divisor de águas, o RNO se apresenta como uma solução para um problema antigo: o crescente tempo de aquecimento do Java. Além disso, esse novo recurso faz uso eficiente da demanda ao calcular a capacidade de computação em nuvem.

“Nossa solução para o tempo excessivo que a JVM gasta criando perfis de uso de aplicativos para obter desempenho ideal veio na forma de nosso recurso ReadyNow. Hoje, temos orgulho de oferecer uma abordagem sistemática para registrar e fornecer os dados de otimização necessários para ajudar a JVM a atingir rapidamente o desempenho máximo”, disse Martin Van Ryswyk, diretor de produtos Azul. “Nosso foco principal foi escolher a dedo os melhores aprimoramentos de desempenho, propagá-los por toda a frota e infundir inteligência adicional para capitalizar totalmente a elasticidade da nuvem.”

Este avanço significativo da Azul representa um benefício potencial para empresas que lidam com cargas de trabalho críticas para os negócios. Essas organizações muitas vezes enfrentam o demorado período de aquecimento da JVM. Sempre que um aplicativo é iniciado, a JVM o traduz em um formato adequado para execução no servidor. Depois disso, a JVM recompila continuamente o aplicativo em execução para aumentar seu desempenho, criando assim uma fase de aquecimento antes de atingir sua capacidade máxima.

O ReadyNow Orchivestrator foi projetado para enfrentar esses desafios de frente, criando um perfil de otimização que salva informações relacionadas ao uso de um aplicativo. Esse perfil baseado em dados entra em ação para reduzir o tempo de aquecimento sempre que o aplicativo é inicializado posteriormente. A singularidade desta ferramenta reside na sua orientação para automação - RNO atribui a função de distribuição de perfis a um serviço dedicado que supervisiona toda a frota Java. Tal arranjo elimina a necessidade de intervenção manual do desenvolvedor, atendendo assim automaticamente o melhor perfil.

Consequentemente, prevê-se que esta nova adição à caixa de ferramentas Java seja uma ferramenta instrumental na mitigação de atritos operacionais, conforme enfatizado por William Fellows, diretor de pesquisa da 451 Research. “O período prolongado de aquecimento do Java sempre representou desafios para alcançar o auge do desempenho dos aplicativos. As organizações, especialmente aquelas que lidam com aplicações baseadas em contentores, devem considerar estratégias para agilizar a seleção de padrões de otimização ideais, o que também poderia aumentar a elasticidade e controlar os custos da nuvem”, acrescentou Fellows.

Embora a implementação prática e a aceitação generalizada deste conceito ainda não sejam vistas, soluções inovadoras como estas são uma adição bem-vinda ao domínio no-code/low-code , que ajuda a aumentar a produtividade do desenvolvimento e a reduzir custos. Com plataformas como AppMaster, que permitem aos usuários criar aplicativos web, móveis e de back-end integrados com zero codificação, recursos responsivos como RNO poderiam adicionar outra dimensão à implementação e otimização dessas plataformas, tornando-as mais eficazes para a comunidade de desenvolvedores.