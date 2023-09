Azul wprowadza nową funkcję, która minimalizuje czas nagrzewania Java

Dokonując znaczącego przełomu technologicznego, firma Azul Systems ogłosiła wprowadzenie swojej nowej funkcji, nazwanej „ReadyNow Orchestrator” (RNO). Reklamowany jako przełomowy system RNO przedstawia się jako rozwiązanie odwiecznego problemu — wydłużającego się czasu uruchamiania oprogramowania Java. Co więcej, ta nowa funkcja umożliwia efektywne wykorzystanie zapotrzebowania przy obliczaniu mocy obliczeniowej w chmurze.

„Nasze rozwiązanie problemu nadmiernego czasu, jaki JVM spędza na profilowaniu wykorzystania aplikacji w celu uzyskania optymalnej wydajności, pojawiło się w postaci funkcji ReadyNow. Dziś z dumą oferujemy systematyczne podejście do rejestrowania i dostarczania wymaganych danych optymalizacyjnych, aby pomóc firmie JVM szybko osiągnąć maksymalną wydajność” – powiedział Martin Van Ryswyk, dyrektor ds. produktu w Azul. „Naszym głównym celem było ręczne wybranie najlepszych ulepszeń wydajności, rozpowszechnienie ich w całej flocie i dostarczenie dodatkowej inteligencji, aby w pełni wykorzystać elastyczność chmury”.

Ten znaczący krok poczyniony przez firmę Azul stanowi potencjalne dobrodziejstwo dla firm zajmujących się obciążeniami o znaczeniu krytycznym dla biznesu. Organizacje te często zmagają się z czasochłonnym okresem rozgrzewki JVM. Za każdym razem, gdy uruchamiana jest aplikacja, JVM tłumaczy ją na formę odpowiednią do wykonania przez serwer. Następnie JVM stale rekompiluje uruchomioną aplikację, aby zwiększyć jej wydajność, tworząc w ten sposób fazę rozgrzewkową, zanim osiągnie ona maksymalną pojemność.

ReadyNow Orchivestrator został zaprojektowany, aby stawić czoła tym wyzwaniom, tworząc profil optymalizacji, który zapisuje informacje związane z użytkowaniem aplikacji. Następnie ten profil oparty na danych wchodzi w grę, aby skrócić czas nagrzewania przy każdym kolejnym uruchomieniu aplikacji. Wyjątkowość tego narzędzia polega na jego orientacji na automatyzację – RNO przypisuje rolę dystrybucji profili dedykowanej usłudze, która nadzoruje całą flotę Java. Takie rozwiązanie eliminuje konieczność ręcznej interwencji programisty, automatycznie obsługując najlepszy profil.

W związku z tym przewiduje się, że ten nowy dodatek do zestawu narzędzi Java będzie instrumentalnym narzędziem łagodzenia tarć operacyjnych, co podkreśla William Fellows, dyrektor ds. badań w 451 Research. „Długotrwały okres rozgrzewania Java zawsze stanowił wyzwanie w osiągnięciu szczytowej wydajności aplikacji. Organizacje, szczególnie te zajmujące się aplikacjami kontenerowymi, powinny rozważyć strategie przyspieszające wybór optymalnych wzorców optymalizacji, co mogłoby również zwiększyć elastyczność i kontrolować koszty chmury” – dodał Fellows.

Choć praktyczne wdrożenie i powszechna akceptacja tej koncepcji nie zostaną jeszcze zrealizowane, innowacyjne rozwiązania takie jak te są mile widzianym dodatkiem do domeny bez kodu/małego kodu , co pomaga w zwiększeniu produktywności programowania i obniżeniu kosztów. Dzięki platformom takim jak AppMaster, które umożliwiają użytkownikom tworzenie bezproblemowych aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych bez konieczności kodowania, responsywne funkcje, takie jak RNO, mogą nadać nowy wymiar wdrażaniu i optymalizacji tych platform, zwiększając ich skuteczność dla społeczności programistów.