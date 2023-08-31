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Azul представляет новую функцию, позволяющую минимизировать время прогрева Java

31, авг. 2023
Azul представляет новую функцию, позволяющую минимизировать время прогрева Java

Совершив значительный технологический прорыв, компания Azul Systems объявила о выпуске своей новой функции, получившей название ReadyNow Orchestrator (RNO). Рекламируемый как меняющий правила игры, RNO представляет собой решение старой проблемы — увеличения времени прогрева Java. Более того, эта новая функция позволяет эффективно использовать спрос при расчете мощности облачных вычислений.

«Наше решение проблемы лишнего времени, которое JVM тратит на профилирование использования приложений для достижения оптимальной производительности, — это функция ReadyNow. Сегодня мы с гордостью предлагаем систематический подход к записи и предоставлению необходимых данных для оптимизации, которые помогут JVM быстро достичь максимальной производительности», — рассказал Мартин Ван Рисвик, директор по продукту Azul. «Наша основная задача заключалась в том, чтобы вручную выбрать лучшие улучшения производительности, распространить их по всему парку и внедрить дополнительный интеллект, чтобы в полной мере извлечь выгоду из эластичности облака».

Этот значительный шаг Azul представляет собой потенциальное благо для компаний, которые занимаются критически важными для бизнеса рабочими нагрузками. Этим организациям часто приходится бороться с трудоемким периодом разминки JVM. Всякий раз, когда приложение запускается, JVM преобразует его в форму, подходящую для выполнения на сервере. После этого JVM постоянно перекомпилирует работающее приложение, чтобы повысить его производительность, тем самым создавая фазу прогрева, прежде чем оно достигнет максимальной производительности.

ReadyNow Orchivestrator предназначен для решения этих проблем путем создания профиля оптимизации, который сохраняет информацию, связанную с использованием приложения. Этот управляемый данными профиль затем вступает в действие, чтобы сократить время прогрева при каждой последующей загрузке приложения. Уникальность этого инструмента заключается в его ориентации на автоматизацию: RNO возлагает роль распределения профилей на выделенную службу, которая контролирует весь парк Java. Такое расположение устраняет необходимость ручного вмешательства разработчика, автоматически обеспечивая наилучший профиль.

Следовательно, это новое дополнение к набору инструментов Java, по прогнозам, станет важным инструментом в смягчении эксплуатационных проблем, как подчеркнул Уильям Феллоуз, директор по исследованиям в 451 Research. «Длительный период прогрева Java всегда создавал проблемы в достижении максимальной производительности приложений. Организациям, особенно тем, которые занимаются контейнерными приложениями, следует рассмотреть стратегии, позволяющие ускорить выбор оптимальных шаблонов оптимизации, которые также могут повысить эластичность и контролировать затраты на облако», — добавил Феллоуз.

Хотя практическая реализация и широкое признание этой концепции еще предстоит увидеть, подобные инновационные решения являются долгожданным дополнением к области без кода/с низким кодом , которое помогает повысить производительность разработки и снизить затраты. Благодаря таким платформам, как AppMaster, которые позволяют пользователям создавать бесшовные веб-, мобильные и серверные приложения без необходимости кодирования, адаптивные функции, такие как RNO, могут добавить еще одно измерение к реализации и оптимизации этих платформ, сделав их более эффективными для сообщества разработчиков.

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