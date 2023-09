Azul innoveert nieuwe functie om de opwarmtijd van Java te minimaliseren

Als een belangrijke technologische doorbraak kondigde Azul Systems de uitrol aan van zijn nieuwe functie, genaamd 'ReadyNow Orchestrator' (RNO). RNO wordt aangeprezen als een game-changer en presenteert zichzelf als een oplossing voor een eeuwenoud probleem: de escalerende opwarmtijd van Java. Bovendien maakt deze nieuwe functie efficiënt gebruik van de vraag bij het berekenen van de cloud computing-capaciteit.

“Onze oplossing voor de overtollige tijd die JVM besteedt aan het profileren van applicatiegebruik voor optimale prestaties, kwam in de vorm van onze ReadyNow-functie. Tegenwoordig zijn we er trots op dat we een systematische aanpak kunnen bieden voor het vastleggen en leveren van de vereiste optimalisatiegegevens om JVM te helpen snel de topprestaties te bereiken”, aldus Martin Van Ryswyk, Chief Product Officer van Azul. “Onze primaire focus was om met de hand de beste prestatieverbeteringen te selecteren, deze over de hele vloot te verspreiden en extra intelligentie toe te voegen om volledig te profiteren van de elasticiteit van de cloud.”

Deze belangrijke stap van Azul is een potentiële zegen voor bedrijven die te maken hebben met bedrijfskritische werklasten. Deze organisaties worstelen vaak met de tijdrovende opwarmperiode van de JVM. Telkens wanneer een applicatie wordt gestart, vertaalt JVM deze naar een vorm die geschikt is voor serveruitvoering. Daarna compileert JVM voortdurend de actieve applicatie opnieuw om de prestaties te verbeteren, waardoor een opwarmfase ontstaat voordat deze zijn maximale capaciteit bereikt.

ReadyNow Orchivestrator is ontworpen om deze uitdagingen direct aan te pakken door een optimalisatieprofiel op te stellen dat informatie opslaat met betrekking tot het gebruik van een applicatie. Dit datagestuurde profiel komt vervolgens in actie om de opwarmtijd te verkorten wanneer de applicatie vervolgens wordt opgestart. Het unieke van deze tool ligt in de automatiseringsoriëntatie: RNO wijst de rol van profieldistributie toe aan een speciale service die toezicht houdt op de gehele Java-vloot. Een dergelijke regeling elimineert de noodzaak van handmatige tussenkomst van een ontwikkelaar, waardoor automatisch het beste profiel wordt bediend.

Bijgevolg wordt voorspeld dat deze nieuwe toevoeging aan de Java-toolbox een instrumenteel instrument zal zijn bij het verminderen van operationele fricties, zoals benadrukt door William Fellows, onderzoeksdirecteur bij 451 Research. “De langdurige opwarmperiode van Java heeft altijd voor uitdagingen gezorgd bij het bereiken van het toppunt van applicatieprestaties. Organisaties, vooral degenen die zich bezighouden met op containers gebaseerde applicaties, zouden strategieën moeten overwegen om de selectie van optimale optimalisatiepatronen te versnellen, wat ook de elasticiteit zou kunnen vergroten en de cloudkosten onder controle zou kunnen houden”, aldus Fellows.

Hoewel de praktische implementatie en brede acceptatie van dit concept nog moeten blijken, zijn innovatieve oplossingen als deze een welkome aanvulling op het no-code/low-code domein, wat helpt bij het verbeteren van de ontwikkelingsproductiviteit en het verlagen van de kosten. Met platforms als AppMaster, waarmee gebruikers naadloze web-, mobiele en backend-applicaties kunnen maken zonder codering, kunnen responsieve functies zoals RNO een nieuwe dimensie toevoegen aan de implementatie en optimalisatie van deze platforms, waardoor ze effectiever worden voor de ontwikkelaarsgemeenschap.