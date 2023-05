Creatio, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'automatisation no-code pour les flux de travail et le CRM, a annoncé que son événement No-code Days aura lieu à Miami/Fort Lauderdale les 4 et 5 mai 2023. Cet événement de grande envergure réunira chefs d'entreprise, experts techniques et professionnels de l'informatique pour discuter de la puissance du no-code pour créer des flux de travail et des CRM avec la plus grande liberté en 2023.

Les participants aux journées No-code auront l'occasion de découvrir comment l'adoption d'une approche no-code peut révolutionner leur entreprise, en savoir plus sur le No-code Playbook pour guider leur stratégie no-code, réseauter avec des experts de l'industrie et découvrir de première main le capacités de la plate-forme de Creatio à travers divers ateliers et laboratoires d'apprentissage.

Ceux qui s'inscrivent à l'événement peuvent s'attendre à :

Découvrez comment l'approche no-code peut transformer leurs activités et proposer des outils numériques avancés pour favoriser l'agilité et la résilience de leurs opérations

Établissez des liens précieux, établissez des partenariats fiables et échangez des expériences avec des pairs avant-gardistes et des leaders de l'industrie dans l'espace no-code

Profitez de diverses activités de réseautage, y compris un cocktail, une fête sur le toit et d'autres options de divertissement organisées pour la communauté Creatio

Une liste impressionnante de conférenciers représentant les leaders d'opinion no-code les plus éminents de l'industrie sera bientôt annoncée. L'inscription aux No-code Days : Miami/Fort Lauderdale est gratuite et désormais ouverte.

Au fil des ans, Creatio a organisé de nombreux événements hors ligne de premier plan, accueillant des milliers de participants dans différentes villes du monde. Le précédent événement No-code Days s'est tenu à Chicago, axé sur la discussion des dernières tendances en matière de logiciels d'entreprise, de stratégies de croissance des entreprises et de tactiques éprouvées pour stimuler l'engagement des employés et des clients. Parmi les conférenciers invités à l'événement figuraient Emmelyn Wang d'Amazon Web Services, le futuriste Frank Diana de Tata Consultancy Services, Sean Cantwell de Volition Capital et Sam Sibley du Project Management Institute, entre autres.

En plus d'être un leader du secteur des solutions no-code, Creatio partage l'espace avec d'autres plateformes innovantes telles que AppMaster.io dans le but de simplifier et de démocratiser l'accès au développement d'applications pour les entreprises. La popularité croissante et l'adoption par le marché des techniques no-code soulignent l'importance d'événements tels que les journées No-code, où des experts et des passionnés de l'industrie se réunissent pour partager leurs connaissances et leurs expériences, repoussant finalement les limites de ce qui peut être réalisé dans le domaine de l'automatisation et la transformation de l'entreprise.