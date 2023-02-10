Creatio, ведущий мировой поставщик решений для автоматизации рабочих процессов и CRM no-code, объявил, что его мероприятие No-code Days пройдет в Майами/Форт-Лодердейле 4–5 мая 2023 года. бизнес-лидеры, технические эксперты и ИТ-специалисты, чтобы обсудить возможности no-code для создания рабочих процессов и CRM с максимальной свободой в 2023 году.

У участников Дней No-code будет возможность узнать, как внедрение подхода no-code может коренным образом изменить их бизнес, узнать о книге No-code Playbook для руководства своей стратегией no-code, пообщаться с отраслевыми экспертами и узнать из первых рук возможности платформы Creatio с помощью различных семинаров и учебных лабораторий.

Те, кто зарегистрируется на мероприятие, могут рассчитывать на:

Получите представление о том, как подход no-code может трансформировать их бизнес и внедрить передовые цифровые инструменты для повышения гибкости и устойчивости их операций.

может трансформировать их бизнес и внедрить передовые цифровые инструменты для повышения гибкости и устойчивости их операций. Учитесь на реальных историях цифровой трансформации ведущих организаций, отмечая их успехи и черпая вдохновение из собственного опыта.

Устанавливайте ценные связи, устанавливайте надежные партнерские отношения и обменивайтесь опытом с дальновидными коллегами и лидерами отрасли в области no-code

Наслаждайтесь различными сетевыми мероприятиями, в том числе коктейльным приемом, вечеринкой на крыше и другими развлечениями, организованными для сообщества Creatio .

В ближайшее время будет объявлен впечатляющий состав спикеров, представляющих самых выдающихся лидеров отрасли в области no-code. Регистрация на No-code Days: Miami/Fort Lauderdale бесплатна и уже открыта.

За прошедшие годы Creatio организовала множество крупных офлайн-мероприятий, в которых приняли участие тысячи человек в разных городах мира. Предыдущее мероприятие No-code Days было проведено в Чикаго и было посвящено обсуждению последних тенденций в области корпоративного программного обеспечения, стратегий роста бизнеса и проверенных приемов повышения вовлеченности сотрудников и клиентов. Среди приглашенных докладчиков на мероприятии были Эммелин Ван из Amazon Web Services, Фрэнк Диана из Tata Consultancy Services, футуролог из Volition Capital, Сэм Сибли из Института управления проектами и другие.

Помимо того, что Creatio является лидером в области решений no-code, Creatio делит пространство с другими инновационными платформами, такими как AppMaster.io , в стремлении упростить и демократизировать доступ к разработке приложений для бизнеса. Растущая популярность и принятие рынком методов no-code подчеркивают важность таких мероприятий, как Дни No-code, когда отраслевые эксперты и энтузиасты собираются вместе, чтобы поделиться своими знаниями и опытом, в конечном итоге раздвигая границы того, что может быть достигнуто в области автоматизация и трансформация бизнеса.