أعلنت Creatio ، المزود العالمي الرائد لحلول التشغيل الآلي no-code لتدفقات العمل وإدارة علاقات العملاء ، أن حدث أيام No-code في ميامي / فورت لودرديل في 4-5 مايو 2023. سيجمع هذا الحدث الرفيع المستوى معًا قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا ومحترفو تكنولوجيا المعلومات لمناقشة قوة no-code لإنشاء مهام سير العمل وإدارة علاقات العملاء بأقصى قدر من الحرية في عام 2023.
ستتاح للحاضرين في أيام No-code الفرصة لاكتشاف كيف يمكن أن يؤدي تبني نهج no-code إلى إحداث ثورة في أعمالهم ، والتعرف على دليل التشغيل No-code لتوجيه إستراتيجية no-code ، والتواصل مع خبراء الصناعة ، وتجربة مباشرة قدرات منصة Creatio من خلال ورش العمل المختلفة ومختبرات التعلم.
يمكن لأولئك الذين يسجلون في الحدث أن يتوقعوا ما يلي:
- اكتساب رؤى حول كيف يمكن لنهج no-code تحويل أعمالهم وتقديم أدوات رقمية متقدمة لدفع المرونة والمرونة في عملياتهم
- تعلم من قصص التحول الرقمي الواقعية للمؤسسات الرائدة ، واحتفل بنجاحاتها واستلهم من التجارب المباشرة
- قم بإجراء اتصالات قيمة ، وإنشاء شراكات موثوقة ، وتبادل الخبرات مع النظراء ذوي التفكير المستقبلي وقادة الصناعة في مساحة no-code
- استمتع بأنشطة التواصل المختلفة ، بما في ذلك حفل استقبال كوكتيل وحفل على السطح وخيارات ترفيهية أخرى مرتبة لمجتمع Creatio
سيتم الإعلان قريبًا عن مجموعة رائعة من المتحدثين الذين يمثلون أبرز قادة الفكر no-code في الصناعة. التسجيل في أيام No-code: ميامي / فورت لودرديل مجاني وهو مفتوح الآن.
على مر السنين ، نظمت Creatio العديد من الأحداث الرئيسية غير المتصلة بالإنترنت ، واستضافت الآلاف من الحاضرين في مدن مختلفة حول العالم. تم عقد حدث No-code Days السابق في شيكاغو ، مع التركيز على مناقشة أحدث الاتجاهات في برمجيات المؤسسات ، واستراتيجيات نمو الأعمال ، والتكتيكات المثبتة لتعزيز مشاركة الموظفين والعملاء. ومن بين المتحدثين الضيوف في الحدث ، إيملين وانج من أمازون ويب سيرفيسز ، فرانك ديانا المستقبلي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية ، وشون كانتويل من شركة Volition Capital ، وسام سيبلي من معهد إدارة المشاريع ، وغيرهم.
بصرف النظر عن كونها شركة رائدة في مجال الحلول no-code ، Creatio تشارك المساحة مع منصات مبتكرة أخرى مثل AppMaster.io في السعي لتبسيط ودمقرطة الوصول إلى تطوير التطبيقات للشركات. تؤكد الشعبية المتزايدة واعتماد السوق لتقنيات no-code على أهمية مثل هذه الأحداث مثل أيام No-code ، حيث يجتمع خبراء الصناعة والمتحمسون معًا لتبادل معارفهم وخبراتهم ، مما يؤدي في النهاية إلى دفع حدود ما يمكن تحقيقه في مجال الأتمتة وتحويل الأعمال.