أعلنت Creatio ، المزود العالمي الرائد لحلول التشغيل الآلي no-code لتدفقات العمل وإدارة علاقات العملاء ، أن حدث أيام No-code في ميامي / فورت لودرديل في 4-5 مايو 2023. سيجمع هذا الحدث الرفيع المستوى معًا قادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا ومحترفو تكنولوجيا المعلومات لمناقشة قوة no-code لإنشاء مهام سير العمل وإدارة علاقات العملاء بأقصى قدر من الحرية في عام 2023.

ستتاح للحاضرين في أيام No-code الفرصة لاكتشاف كيف يمكن أن يؤدي تبني نهج no-code إلى إحداث ثورة في أعمالهم ، والتعرف على دليل التشغيل No-code لتوجيه إستراتيجية no-code ، والتواصل مع خبراء الصناعة ، وتجربة مباشرة قدرات منصة Creatio من خلال ورش العمل المختلفة ومختبرات التعلم.

يمكن لأولئك الذين يسجلون في الحدث أن يتوقعوا ما يلي:

اكتساب رؤى حول كيف يمكن لنهج no-code تحويل أعمالهم وتقديم أدوات رقمية متقدمة لدفع المرونة والمرونة في عملياتهم

تحويل أعمالهم وتقديم أدوات رقمية متقدمة لدفع المرونة والمرونة في عملياتهم تعلم من قصص التحول الرقمي الواقعية للمؤسسات الرائدة ، واحتفل بنجاحاتها واستلهم من التجارب المباشرة

قم بإجراء اتصالات قيمة ، وإنشاء شراكات موثوقة ، وتبادل الخبرات مع النظراء ذوي التفكير المستقبلي وقادة الصناعة في مساحة no-code

استمتع بأنشطة التواصل المختلفة ، بما في ذلك حفل استقبال كوكتيل وحفل على السطح وخيارات ترفيهية أخرى مرتبة لمجتمع Creatio

سيتم الإعلان قريبًا عن مجموعة رائعة من المتحدثين الذين يمثلون أبرز قادة الفكر no-code في الصناعة. التسجيل في أيام No-code: ميامي / فورت لودرديل مجاني وهو مفتوح الآن.

على مر السنين ، نظمت Creatio العديد من الأحداث الرئيسية غير المتصلة بالإنترنت ، واستضافت الآلاف من الحاضرين في مدن مختلفة حول العالم. تم عقد حدث No-code Days السابق في شيكاغو ، مع التركيز على مناقشة أحدث الاتجاهات في برمجيات المؤسسات ، واستراتيجيات نمو الأعمال ، والتكتيكات المثبتة لتعزيز مشاركة الموظفين والعملاء. ومن بين المتحدثين الضيوف في الحدث ، إيملين وانج من أمازون ويب سيرفيسز ، فرانك ديانا المستقبلي لشركة تاتا للخدمات الاستشارية ، وشون كانتويل من شركة Volition Capital ، وسام سيبلي من معهد إدارة المشاريع ، وغيرهم.

بصرف النظر عن كونها شركة رائدة في مجال الحلول no-code ، Creatio تشارك المساحة مع منصات مبتكرة أخرى مثل AppMaster.io في السعي لتبسيط ودمقرطة الوصول إلى تطوير التطبيقات للشركات. تؤكد الشعبية المتزايدة واعتماد السوق لتقنيات no-code على أهمية مثل هذه الأحداث مثل أيام No-code ، حيث يجتمع خبراء الصناعة والمتحمسون معًا لتبادل معارفهم وخبراتهم ، مما يؤدي في النهاية إلى دفع حدود ما يمكن تحقيقه في مجال الأتمتة وتحويل الأعمال.