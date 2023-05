Creatio, wiodący światowy dostawca rozwiązań do automatyzacji przepływów pracy i CRM no-code, ogłosił, że w dniach 4-5 maja 2023 r. w Miami/Fort Lauderdale odbędzie się wydarzenie No-code Days. To głośne wydarzenie zgromadzi liderzy biznesowi, eksperci techniczni i specjaliści IT, aby w 2023 roku omówić moc no-code w tworzeniu przepływów pracy i CRM z największą swobodą.

Uczestnicy No-code Days będą mieli okazję dowiedzieć się, w jaki sposób przyjęcie podejścia no-code może zrewolucjonizować ich biznes, zapoznać się z podręcznikiem No-code Playbook, który pokieruje ich strategią no-code, nawiązać kontakty z ekspertami branżowymi i doświadczyć z pierwszej ręki możliwości platformy Creatio poprzez różne warsztaty i laboratoria szkoleniowe.

Osoby, które zarejestrują się na wydarzenie, mogą liczyć na:

Uzyskaj wgląd w to, w jaki sposób podejście no-code może zmienić ich działalność i wprowadzić zaawansowane narzędzia cyfrowe, aby zwiększyć elastyczność i odporność w ich operacjach

może zmienić ich działalność i wprowadzić zaawansowane narzędzia cyfrowe, aby zwiększyć elastyczność i odporność w ich operacjach Ucz się na podstawie prawdziwych historii transformacji cyfrowej wiodących organizacji, świętując ich sukcesy i czerpiąc inspirację z doświadczeń z pierwszej ręki

Nawiązuj wartościowe kontakty, nawiązuj niezawodne partnerstwa i wymieniaj doświadczenia z myślącymi przyszłościowo kolegami i liderami branży w przestrzeni no-code

Ciesz się różnymi zajęciami networkingowymi, w tym przyjęciem koktajlowym, imprezą na dachu i innymi rozrywkami zorganizowanymi dla społeczności Creatio

Imponujący skład prelegentów reprezentujących najwybitniejszych liderów myśli no-code w branży zostanie ogłoszony wkrótce. Rejestracja na Dni No-code: Miami/Fort Lauderdale jest bezpłatna i już otwarta.

Przez lata Creatio zorganizowało wiele najważniejszych wydarzeń offline, w których uczestniczyły tysiące uczestników w różnych miastach na całym świecie. Poprzednie wydarzenie No-code Days odbyło się w Chicago i skupiało się na omówieniu najnowszych trendów w oprogramowaniu dla przedsiębiorstw, strategiach rozwoju biznesu i sprawdzonych taktykach zwiększających zaangażowanie pracowników i klientów. Wśród zaproszonych gości na wydarzeniu znaleźli się między innymi Emmelyn Wang z Amazon Web Services, futurysta Frank Diana z Tata Consultancy Services, Sean Cantwell z Volition Capital i Sam Sibley z Project Management Institute.

Oprócz tego, że jest liderem w branży rozwiązań no-code, Creatio dzieli przestrzeń z innymi innowacyjnymi platformami, takimi jak AppMaster.io, w dążeniu do uproszczenia i demokratyzacji dostępu do tworzenia aplikacji dla firm. Rosnąca popularność i adopcja rynkowa technik no-code podkreślają znaczenie takich wydarzeń jak No-code Days, podczas których branżowi eksperci i pasjonaci spotykają się, aby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami, ostatecznie przesuwając granice tego, co można osiągnąć w dziedzinie automatyzacja i transformacja biznesowa.