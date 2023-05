Creatio, ein weltweit führender Anbieter von no-code Automatisierungslösungen für Workflows und CRM, hat angekündigt, dass seine No-code Days-Veranstaltung vom 4. bis 5. Mai 2023 in Miami/Fort Lauderdale stattfinden wird. Diese hochkarätige Veranstaltung wird zusammenkommen Führungskräfte, Technikexperten und IT-Experten, um die Möglichkeiten von no-code für die Erstellung von Workflows und CRMs mit größtmöglicher Freiheit im Jahr 2023 zu diskutieren.

Teilnehmer der No-code Days haben die Möglichkeit, herauszufinden, wie die Einführung eines no-code Ansatzes ihr Unternehmen revolutionieren kann, sich über das No-code Playbook zu informieren, um ihre no-code Strategie zu leiten, sich mit Branchenexperten zu vernetzen und aus erster Hand zu erleben Fähigkeiten der Plattform von Creatio durch verschiedene Workshops und Lernlabore.

Diejenigen, die sich für die Veranstaltung anmelden, können Folgendes erwarten:

Gewinnen Sie Einblicke, wie der no-code Ansatz ihre Unternehmen transformieren kann, und bringen Sie fortschrittliche digitale Tools voran, um Agilität und Widerstandsfähigkeit in ihren Abläufen zu fördern

Ansatz ihre Unternehmen transformieren kann, und bringen Sie fortschrittliche digitale Tools voran, um Agilität und Widerstandsfähigkeit in ihren Abläufen zu fördern Lernen Sie aus den realen Geschichten führender Unternehmen zur digitalen Transformation, feiern Sie ihre Erfolge und lassen Sie sich von Erfahrungen aus erster Hand inspirieren

Knüpfen Sie wertvolle Verbindungen, bauen Sie zuverlässige Partnerschaften auf und tauschen Sie Erfahrungen mit zukunftsorientierten Kollegen und Branchenführern im no-code Bereich aus

Bereich aus Genießen Sie verschiedene Networking-Aktivitäten, darunter ein Cocktailempfang, eine Party auf dem Dach und andere Unterhaltungsmöglichkeiten, die für die Creatio Community arrangiert werden

Eine beeindruckende Reihe von Rednern, die die prominentesten no-code Vordenker der Branche repräsentieren, wird in Kürze bekannt gegeben. Die Registrierung für No-code Days: Miami/Fort Lauderdale ist kostenlos und ab sofort möglich.

Im Laufe der Jahre hat Creatio zahlreiche erstklassige Offline-Veranstaltungen organisiert, an denen Tausende von Teilnehmern in verschiedenen Städten weltweit teilnahmen. Die vorherige No-code Days-Veranstaltung fand in Chicago statt und konzentrierte sich auf die Erörterung der neuesten Trends in der Unternehmenssoftware, Strategien für das Unternehmenswachstum und bewährte Taktiken zur Steigerung des Mitarbeiter- und Kundenengagements. Zu den Gastrednern der Veranstaltung gehörten unter anderem Emmelyn Wang von Amazon Web Services, Frank Diana, Futurist von Tata Consultancy Services, Sean Cantwell von Volition Capital und Sam Sibley vom Project Management Institute.

Abgesehen davon, dass Creatio ein Branchenführer bei no-code Lösungen ist, teilt sich Creatio den Raum mit anderen innovativen Plattformen wie AppMaster.io , um den Zugang zur Anwendungsentwicklung für Unternehmen zu vereinfachen und zu demokratisieren. Die wachsende Popularität und Marktakzeptanz von no-code Techniken unterstreicht die Bedeutung von Veranstaltungen wie No-code Tagen, bei denen Branchenexperten und Enthusiasten zusammenkommen, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen auszutauschen und letztendlich die Grenzen dessen zu erweitern, was im Bereich von erreicht werden kann Automatisierung und Unternehmenstransformation.