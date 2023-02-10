İş akışları ve CRM için no-code otomasyon çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısı Creatio, No-code Günler etkinliğinin 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Miami/Fort Lauderdale'de gerçekleşeceğini duyurdu. iş liderleri, teknoloji uzmanları ve BT uzmanları, 2023'te en yüksek özgürlükle iş akışları ve CRM'ler oluşturmak için no-code gücünü tartışacak.

No-code Günlerin katılımcıları no-code bir yaklaşımı benimsemenin işlerinde nasıl devrim yaratabileceğini keşfetme, no-code stratejilerine rehberlik edecek No-code Başucu Kitabı hakkında bilgi edinme, sektör uzmanlarıyla ağ kurma ve ilk elden deneyimleme fırsatına sahip olacak. çeşitli atölye çalışmaları ve öğrenme laboratuvarları aracılığıyla Creatio platformunun yetenekleri.

Etkinliğe kaydolanlar şunları bekleyebilir:

no-code yaklaşımın işletmelerini nasıl dönüştürebileceği ve operasyonlarında çevikliği ve dayanıklılığı artırmak için gelişmiş dijital araçları nasıl öne çıkarabileceğine dair içgörüler elde edin

yaklaşımın işletmelerini nasıl dönüştürebileceği ve operasyonlarında çevikliği ve dayanıklılığı artırmak için gelişmiş dijital araçları nasıl öne çıkarabileceğine dair içgörüler elde edin Önde gelen kuruluşların başarılarını kutlayan ve ilk elden deneyimlerden ilham alan gerçek hayattaki dijital dönüşüm hikayelerinden öğrenin

no-code alanda değerli bağlantılar kurun, güvenilir ortaklıklar kurun ve ileri görüşlü meslektaşlar ve sektör liderleriyle deneyim alışverişinde bulunun

alanda değerli bağlantılar kurun, güvenilir ortaklıklar kurun ve ileri görüşlü meslektaşlar ve sektör liderleriyle deneyim alışverişinde bulunun Kokteyl resepsiyonu, çatı katı partisi ve Creatio topluluğu için düzenlenen diğer eğlence seçenekleri dahil olmak üzere çeşitli ağ oluşturma etkinliklerinin keyfini çıkarın

Sektördeki en önde gelen no-code düşünce liderlerini temsil eden etkileyici bir konuşmacı dizisi yakında duyurulacak. No-code Günler için kayıt: Miami/Fort Lauderdale ücretsiz ve şimdi açık.

Yıllar içinde Creatio, dünya çapında farklı şehirlerde binlerce katılımcıyı ağırlayan çok sayıda önde gelen çevrimdışı etkinlik düzenledi. Bir önceki No-code Days etkinliği Chicago'da düzenlendi ve kurumsal yazılımlardaki en son trendler, iş büyüme stratejileri ve çalışan ve müşteri bağlılığını artırmaya yönelik kanıtlanmış taktiklerin tartışılmasına odaklanıldı. Etkinlikteki konuk konuşmacılar arasında Amazon Web Services'tan Emmelyn Wang, Tata Danışmanlık Hizmetleri'nden Fütürist Frank Diana, Volition Capital'den Sean Cantwell ve Project Management Institute'den Sam Sibley yer aldı.

Creatio no-code çözümlerde bir endüstri lideri olmasının yanı sıra, işletmeler için uygulama geliştirmeye erişimi basitleştirme ve demokratikleştirme arayışında, alanı AppMaster.io gibi diğer yenilikçi platformlarla paylaşıyor. no-code tekniklerin artan popülaritesi ve pazarda benimsenmesi, sektör uzmanlarının ve meraklılarının bilgi ve deneyimlerini paylaşmak için bir araya geldiği ve nihayetinde alanda elde edilebileceklerin sınırlarını zorladığı No-code Günler gibi etkinliklerin önemini vurgulamaktadır. otomasyon ve iş dönüşümü.