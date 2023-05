Creatio, fornitore globale leader di soluzioni di automazione no-code per flussi di lavoro e CRM, ha annunciato che il suo evento No-code Days si svolgerà a Miami/Fort Lauderdale dal 4 al 5 maggio 2023. Questo evento di alto profilo riunirà leader aziendali, esperti di tecnologia e professionisti IT per discutere del potere no-code per creare flussi di lavoro e CRM con la massima libertà nel 2023.

I partecipanti ai No-code Days avranno l'opportunità di scoprire come l'adozione di un approccio no-code può rivoluzionare le loro attività, conoscere il No-code Playbook per guidare la loro strategia no-code, entrare in contatto con esperti del settore e sperimentare in prima persona il capacità della piattaforma Creatio attraverso vari workshop e laboratori di apprendimento.

Coloro che si registrano all'evento possono aspettarsi di:

Ottieni informazioni dettagliate su come l'approccio no-code può trasformare le loro attività e portare avanti strumenti digitali avanzati per favorire l'agilità e la resilienza nelle loro operazioni

Impara dalle storie di trasformazione digitale della vita reale delle organizzazioni leader, celebrando i loro successi e traendo ispirazione dalle esperienze di prima mano

Crea connessioni preziose, stabilisci partnership affidabili e scambia esperienze con colleghi lungimiranti e leader del settore nello spazio no-code

Goditi varie attività di networking, tra cui un cocktail di benvenuto, una festa sul tetto e altre opzioni di intrattenimento organizzate per la comunità Creatio

Presto sarà annunciata un'impressionante scaletta di relatori che rappresentano i più importanti leader di pensiero no-code del settore. La registrazione per No-code Days: Miami/Fort Lauderdale è gratuita e ora aperta.

Nel corso degli anni, Creatio ha organizzato numerosi importanti eventi offline, ospitando migliaia di partecipanti in diverse città del mondo. Il precedente evento No-code Days si è tenuto a Chicago, incentrato sulla discussione delle ultime tendenze nel software aziendale, strategie di crescita aziendale e tattiche collaudate per aumentare il coinvolgimento di dipendenti e clienti. I relatori ospiti dell'evento includevano Emmelyn Wang di Amazon Web Services, il futurista Frank Diana di Tata Consultancy Services, Sean Cantwell di Volition Capital e Sam Sibley di Project Management Institute, tra gli altri.

Oltre ad essere un leader del settore nelle soluzioni no-code, Creatio condivide lo spazio con altre piattaforme innovative come AppMaster.io nella ricerca di semplificare e democratizzare l'accesso allo sviluppo di applicazioni per le aziende. La crescente popolarità e l'adozione da parte del mercato delle tecniche no-code sottolineano l'importanza di eventi come No-code Days, in cui esperti del settore e appassionati si riuniscono per condividere le loro conoscenze ed esperienze, spingendo in ultima analisi i confini di ciò che può essere raggiunto nel campo della automazione e trasformazione aziendale.