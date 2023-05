Creatio, fornecedora líder global de soluções de automação no-code para fluxos de trabalho e CRM, anunciou que seu evento No-code Days acontecerá em Miami/Fort Lauderdale de 4 a 5 de maio de 2023. Este evento de alto nível reunirá líderes de negócios, especialistas em tecnologia e profissionais de TI para discutir o poder do no-code para criar fluxos de trabalho e CRMs com a máxima liberdade em 2023.

Os participantes do No-code Days terão a oportunidade de descobrir como a adoção de uma abordagem no-code pode revolucionar seus negócios, aprender sobre o No-code Playbook para orientar sua estratégia no-code, interagir com especialistas do setor e experimentar em primeira mão o capacidades da plataforma da Creatio através de vários workshops e laboratórios de aprendizagem.

Aqueles que se inscreverem para o evento podem esperar:

Obtenha insights sobre como a abordagem no-code pode transformar seus negócios e apresentar ferramentas digitais avançadas para gerar agilidade e resiliência em suas operações

Aprenda com as histórias de transformação digital da vida real das organizações líderes, celebrando seus sucessos e inspirando-se em experiências em primeira mão

Faça conexões valiosas, estabeleça parcerias confiáveis e troque experiências com colegas inovadores e líderes do setor no espaço no-code

Desfrute de várias atividades de networking, incluindo um coquetel de recepção, festa na cobertura e outras opções de entretenimento organizadas para a comunidade Creatio

Uma lista impressionante de palestrantes representando os líderes de pensamento no-code mais proeminentes do setor será anunciada em breve. As inscrições para No-code Days: Miami/Fort Lauderdale são gratuitas e já estão abertas.

Ao longo dos anos, Creatio organizou vários eventos off-line importantes, recebendo milhares de participantes em diferentes cidades do mundo. O evento No-code Days anterior foi realizado em Chicago, com foco na discussão das últimas tendências em software corporativo, estratégias de crescimento de negócios e táticas comprovadas para aumentar o envolvimento de funcionários e clientes. Os palestrantes convidados do evento incluíram Emmelyn Wang, da Amazon Web Services, Frank Diana, futurista da Tata Consultancy Services, Sean Cantwell, da Volition Capital, e Sam Sibley, do Project Management Institute, entre outros.

Além de ser líder do setor em soluções no-code, Creatio divide espaço com outras plataformas inovadoras como AppMaster.io na busca por simplificar e democratizar o acesso ao desenvolvimento de aplicativos para empresas. A crescente popularidade e a adoção no mercado de técnicas no-code enfatizam a importância de eventos como No-code Days, onde especialistas e entusiastas do setor se reúnem para compartilhar seus conhecimentos e experiências, ampliando os limites do que pode ser alcançado no campo de automação e transformação de negócios.