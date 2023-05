Creatio, een toonaangevende wereldwijde leverancier van no-code automatiseringsoplossingen voor workflows en CRM, heeft aangekondigd dat zijn No-code Days-evenement zal plaatsvinden in Miami/Fort Lauderdale op 4-5 mei 2023. Dit spraakmakende evenement zal samenkomen bedrijfsleiders, technologie-experts en IT-professionals om de kracht van no-code te bespreken voor het creëren van workflows en CRM's met de grootst mogelijke vrijheid in 2023.

Deelnemers aan No-code Days krijgen de kans om te ontdekken hoe het toepassen van een no-code aanpak een revolutie teweeg kan brengen in hun bedrijf, meer te weten te komen over het No-code Playbook om hun no-code strategie te begeleiden, te netwerken met experts uit de industrie en uit eerste hand de mogelijkheden van Creatio 's platform door middel van verschillende workshops en leerlabs.

Degenen die zich inschrijven voor het evenement kunnen het volgende verwachten:

Krijg inzicht in hoe de no-code benadering hun bedrijven kan transformeren en geavanceerde digitale tools naar voren kan brengen om wendbaarheid en veerkracht in hun activiteiten te stimuleren

benadering hun bedrijven kan transformeren en geavanceerde digitale tools naar voren kan brengen om wendbaarheid en veerkracht in hun activiteiten te stimuleren Leer van de real-life digitale transformatieverhalen van toonaangevende organisaties, vier hun successen en laat u inspireren door ervaringen uit de eerste hand

Leg waardevolle connecties, ga betrouwbare partnerschappen aan en wissel ervaringen uit met vooruitstrevende collega's en marktleiders in de no-code ruimte

ruimte Geniet van verschillende netwerkactiviteiten, waaronder een cocktailreceptie, een feest op het dak en andere entertainmentopties voor de Creatio gemeenschap

Een indrukwekkende line-up van sprekers die de meest prominente no-code opinieleiders in de branche vertegenwoordigen, wordt binnenkort aangekondigd. Registratie voor No-code Days: Miami/Fort Lauderdale is gratis en nu geopend.

In de loop der jaren heeft Creatio tal van vooraanstaande offline evenementen georganiseerd, met duizenden bezoekers in verschillende steden over de hele wereld. Het vorige No-code Days-evenement vond plaats in Chicago en was gericht op het bespreken van de nieuwste trends op het gebied van bedrijfssoftware, strategieën voor bedrijfsgroei en bewezen tactieken om de betrokkenheid van medewerkers en klanten te vergroten. Gastsprekers op het evenement waren onder andere Emmelyn Wang van Amazon Web Services, futurist Frank Diana van Tata Consultancy Services, Sean Cantwell van Volition Capital en Sam Sibley van Project Management Institute.

Creatio is niet alleen marktleider in no-code -oplossingen, maar deelt de ruimte met andere innovatieve platforms zoals AppMaster.io in de zoektocht naar vereenvoudiging en democratisering van de toegang tot applicatie-ontwikkeling voor bedrijven. De groeiende populariteit en acceptatie door de markt van no-code technieken onderstrepen het belang van evenementen als No-code Days, waar experts uit de industrie en enthousiastelingen samenkomen om hun kennis en ervaringen te delen, waardoor uiteindelijk de grenzen worden verlegd van wat kan worden bereikt op het gebied van automatisering en bedrijfstransformatie.