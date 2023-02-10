全球领先的工作流和 CRM no-code自动化解决方案提供商Creatio宣布其No-code日活动将于 2023 年 5 月 4 日至 5 日在迈阿密/劳德代尔堡举行。这一备受瞩目的活动将汇集商业领袖、技术专家和 IT 专业人士将讨论no-code在 2023 年以最大自由度创建工作流和 CRM 的力量。

No-code日的参加者将有机会发现采用no-code方法如何彻底改变他们的业务，了解No-code手册以指导他们的no-code战略，与行业专家建立联系，并亲身体验通过各种研讨会和学习实验室了解Creatio平台的功能。

报名参加该活动的人可以期待：

深入了解 no-code 方法如何转变他们的业务并提出先进的数字工具来提高他们运营的敏捷性和弹性

方法如何转变他们的业务并提出先进的数字工具来提高他们运营的敏捷性和弹性 从领先组织的真实数字化转型故事中学习，庆祝他们的成功并从第一手经验中汲取灵感

在 no-code 领域与具有前瞻性思维的同行和行业领导者建立有价值的联系、建立可靠的合作伙伴关系并交流经验

领域与具有前瞻性思维的同行和行业领导者建立有价值的联系、建立可靠的合作伙伴关系并交流经验 享受各种社交活动，包括鸡尾酒会、屋顶派对以及为 Creatio 社区安排的其他娱乐选择

代表业内最杰出的no-code思想领袖的令人印象深刻的演讲者阵容将很快公布。 No-code日注册：迈阿密/劳德代尔堡现在免费开放。

多年来， Creatio组织了众多顶级线下活动，在全球不同城市接待了数千名与会者。之前的No-code日活动在芝加哥举行，重点讨论企业软件的最新趋势、业务增长战略，以及提高员工和客户参与度的行之有效的策略。活动的演讲嘉宾包括 Amazon Web Services 的 Emmelyn Wang、Tata Consultancy Services 的未来学家 Frank Diana、Volition Capital 的 Sean Cantwell 和 Project Management Institute 的 Sam Sibley 等。

除了作为no-code解决方案的行业领导者之外， Creatio还与AppMaster.io等其他创新平台共享空间，以寻求简化和民主化企业应用程序开发的访问。 no-code技术的日益普及和市场采用凸显了No-code日等活动的重要性，行业专家和爱好者齐聚一堂，分享他们的知识和经验，最终突破了可实现领域的界限自动化和业务转型。