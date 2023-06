La demande de développeurs de logiciels ne cessant de croître, il est essentiel de disposer d'outils novateurs permettant de rationaliser leur charge de travail. Pour répondre à ce besoin, Harness, une entreprise qui se consacre à la création d'une boîte à outils complète pour les développeurs, a présenté son assistant génératif d'IA, connu sous le nom d'AI Development Assistant ou AIDA (assistant de développement d'IA).

Fondée il y a cinq ans, Harness n'a cessé d'affiner le cycle de vie du développement logiciel en utilisant des modèles d'apprentissage automatique pour identifier les domaines à améliorer. L'AIDA, récemment lancé, est une extension de ces efforts et cherche à élever la productivité des développeurs.

Selon Jyoti Bansal, PDG et fondateur de Harness, contrairement à d'autres entreprises qui considèrent la génération de code comme l'avantage ultime de l'IA générative, il voit un plus large éventail de cas d'utilisation couvrant l'ensemble du cycle de vie du développement logiciel (SDLC). M. Bansal estime que l'IA générative appliquée à toutes les phases du SDLC, de l'écriture du code à la garantie de la sécurité, et du déploiement à la vérification des changements, a le potentiel d'améliorer la productivité des développeurs de 30 à 50 %.

La mise en œuvre initiale de l'assistant d'IA générative se compose de trois éléments principaux. Tout d'abord, AIDA propose une résolution automatique des échecs de construction et de déploiement afin d'aider les développeurs à identifier plus efficacement la cause des problèmes. L'assistant IA peut proposer des correctifs, tandis que les développeurs conservent le contrôle sur leur mise en œuvre ou non.

Ensuite, AIDA est équipé pour détecter les failles de sécurité et suggérer des correctifs à soumettre à l'approbation des développeurs. Enfin, l'assistant IA peut aider à gérer les coûts du cloud en utilisant le langage naturel pour découvrir des possibilités d'économies.

Alors que les plateformes low-code et no-code, telles qu'AppMaster, ont gagné en popularité pour leur efficacité et leur facilité d'utilisation, l'objectif d'AIDA n'est pas de remplacer les développeurs, mais plutôt d'améliorer leur flux de travail, de maintenir le contrôle des développeurs et d'augmenter considérablement leur efficacité. Ce développement innovant assisté par l'IA promet aux développeurs un processus de développement plus fluide et plus rapide, augmentant ainsi la productivité globale.

Alors que Harness continue d'explorer le potentiel de l'IA générative dans le domaine du développement logiciel, le lancement d'AIDA marque une étape majeure dans l'amélioration du cycle de vie du développement logiciel et de la productivité des développeurs. Cette innovation s'inscrit dans le cadre de la récente montée en puissance du développement d'applications sans code et à code réduit, qui favorise une efficacité accrue et des solutions rentables dans le secteur des entreprises.