Con una domanda sempre crescente di sviluppatori di software, sono essenziali strumenti innovativi che aiutino a semplificare il loro carico di lavoro. In risposta a questa esigenza, Harness, un'azienda che si dedica alla creazione di un kit completo di strumenti per gli sviluppatori, ha presentato il suo assistente AI generativo, noto come AI Development Assistant o AIDA.

Fondata cinque anni fa, Harness ha lavorato costantemente per perfezionare il ciclo di vita dello sviluppo del software utilizzando modelli di apprendimento automatico per identificare le aree che richiedono miglioramenti. Il recente lancio di AIDA è un'estensione di questi sforzi e cerca di aumentare la produttività degli sviluppatori.

Secondo Jyoti Bansal, CEO e fondatore di Harness, a differenza di altre aziende che considerano la generazione di codice come l'ultimo vantaggio dell'IA generativa, egli vede una più ampia gamma di casi d'uso che abbracciano l'intero ciclo di vita dello sviluppo del software (SDLC). Bansal ritiene che l'IA generativa applicata a tutte le fasi dell'SDLC, dalla scrittura del codice alla garanzia di sicurezza, dalla distribuzione alla verifica delle modifiche, abbia il potenziale per migliorare la produttività degli sviluppatori del 30-50%.

L'implementazione iniziale dell'assistente AI generativo consiste in tre componenti principali. In primo luogo, AIDA offre una risoluzione automatica degli errori di compilazione e distribuzione per aiutare gli sviluppatori a identificare la causa dei problemi in modo più efficiente. L'assistente AI può proporre soluzioni, mentre gli sviluppatori mantengono il controllo sull'implementazione o meno delle stesse.

In secondo luogo, AIDA è in grado di rilevare le vulnerabilità di sicurezza e di suggerire correzioni da sottoporre all'approvazione degli sviluppatori. Infine, l'assistente AI può aiutare a gestire i costi del cloud utilizzando il linguaggio naturale per scoprire opportunità di risparmio.

Mentre le piattaforme low-code e no-code, come AppMaster, hanno guadagnato popolarità per la loro efficienza e facilità d'uso, lo scopo di AIDA non è quello di sostituire gli sviluppatori, ma piuttosto di migliorare il loro flusso di lavoro, mantenere il controllo degli sviluppatori e aumentare significativamente la loro efficienza. Questo innovativo sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale promette agli sviluppatori un processo di sviluppo più fluido e veloce, aumentando la produttività complessiva.

Mentre Harness continua a esplorare il potenziale dell'intelligenza artificiale generativa nel campo dello sviluppo software, il lancio di AIDA segna un passo importante verso il miglioramento del ciclo di vita dello sviluppo software e della produttività degli sviluppatori. Questa innovazione si allinea con la recente ondata di sviluppo di applicazioni low-code e no-code che promuove una maggiore efficienza e soluzioni economicamente vantaggiose nel settore aziendale.