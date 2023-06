Przy stale rosnącym zapotrzebowaniu na programistów, niezbędne są innowacyjne narzędzia, które pomogą usprawnić ich pracę. W odpowiedzi na tę potrzebę, Harness, firma zajmująca się tworzeniem kompleksowego zestawu narzędzi dla programistów, wprowadziła swojego generatywnego asystenta AI, znanego jako AI Development Assistant lub AIDA.

Założona pięć lat temu firma Harness nieustannie pracuje nad udoskonalaniem cyklu życia oprogramowania, wykorzystując modele uczenia maszynowego do identyfikacji obszarów wymagających poprawy. Niedawno uruchomiony AIDA jest rozszerzeniem tych wysiłków i ma na celu zwiększenie produktywności programistów.

Według Jyoti Bansala, CEO i założyciela Harness, w przeciwieństwie do innych firm, które postrzegają generowanie kodu jako ostateczną korzyść generatywnej sztucznej inteligencji, widzi on szerszy zakres przypadków użycia obejmujących cały cykl życia oprogramowania (SDLC). Bansal uważa, że generatywna sztuczna inteligencja stosowana na wszystkich etapach SDLC, od pisania kodu po zapewnienie bezpieczeństwa i od wdrażania po weryfikację zmian, może potencjalnie zwiększyć produktywność programistów o 30% do 50%.

Wstępna implementacja asystenta generatywnej sztucznej inteligencji składa się z trzech podstawowych komponentów. Po pierwsze, AIDA oferuje automatyczne rozwiązywanie błędów kompilacji i wdrażania, aby pomóc programistom skuteczniej identyfikować przyczyny problemów. Asystent AI może proponować poprawki, podczas gdy deweloperzy zachowują kontrolę nad tym, czy je wdrożyć.

Po drugie, AIDA jest przystosowana do wykrywania luk w zabezpieczeniach i sugerowania poprawek do zatwierdzenia przez deweloperów. Wreszcie, asystent AI może pomóc w zarządzaniu kosztami chmury, wykorzystując język naturalny do odkrywania możliwości oszczędności.

Podczas gdy platformy low-code i no-code, takie jak AppMaster, zyskały popularność dzięki swojej wydajności i łatwości użytkowania, celem AIDA nie jest zastąpienie programistów, ale raczej usprawnienie ich przepływu pracy, utrzymanie kontroli deweloperów i znaczne zwiększenie ich wydajności. Ten innowacyjny rozwój wspomagany przez sztuczną inteligencję obiecuje programistom płynniejszy i szybszy proces rozwoju, zwiększając ogólną produktywność.

W miarę jak Harness kontynuuje badanie potencjału generatywnej sztucznej inteligencji w dziedzinie tworzenia oprogramowania, uruchomienie AIDA sygnalizuje ważny krok w kierunku poprawy cyklu życia oprogramowania i produktywności programistów. Innowacja ta jest zgodna z niedawnym wzrostem rozwoju aplikacji niskokodowych i bezkodowych, które promują zwiększoną wydajność i opłacalne rozwiązania w sektorze przedsiębiorstw.