Com uma procura cada vez maior de programadores de software, são essenciais ferramentas inovadoras que ajudem a simplificar o seu volume de trabalho. Em resposta a esta necessidade, a Harness, uma empresa dedicada à criação de um conjunto abrangente de ferramentas para programadores, apresentou o seu assistente de IA generativo, conhecido como AI Development Assistant ou AIDA.

Fundada há cinco anos, a Harness tem trabalhado continuamente no aperfeiçoamento do ciclo de vida do desenvolvimento de software, empregando modelos de aprendizagem automática para identificar áreas que requerem melhorias. O recém-lançado AIDA é uma extensão desses esforços e busca elevar a produtividade do desenvolvedor.

De acordo com Jyoti Bansal, o CEO e fundador da Harness, ao contrário de outras empresas que vêem a geração de código como o benefício final da IA generativa, ele vê um escopo mais amplo de casos de uso que abrangem todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC). Bansal acredita que a IA generativa aplicada em todas as fases do SDLC, desde a escrita do código até à garantia da segurança, e desde a implementação até à verificação das alterações, tem o potencial de aumentar a produtividade do programador em 30% a 50%.

A implementação inicial do assistente de IA generativa consiste em três componentes principais. Primeiro, o AIDA oferece uma resolução automática para falhas de compilação e implantação para ajudar os desenvolvedores a identificar a causa dos problemas com mais eficiência. O assistente de IA pode propor correcções, enquanto os programadores mantêm o controlo sobre a sua implementação ou não.

Em segundo lugar, o AIDA está equipado para detetar vulnerabilidades de segurança e sugerir correcções para aprovação pelos programadores. Por último, o assistente de IA pode ajudar a gerir os custos da nuvem utilizando a linguagem natural para descobrir oportunidades de poupança.

Embora as plataformas low-code e no-code, como a AppMaster, tenham ganho popularidade pela sua eficiência e facilidade de utilização, o objetivo da AIDA não é substituir os programadores, mas sim melhorar o seu fluxo de trabalho, manter o controlo dos programadores e aumentar significativamente a sua eficiência. Este inovador desenvolvimento assistido por IA promete aos programadores um processo de desenvolvimento mais suave e mais rápido, aumentando a produtividade geral.

À medida que a Harness continua a explorar o potencial da IA generativa no domínio do desenvolvimento de software, o lançamento da AIDA assinala um passo importante no sentido de melhorar o ciclo de vida do desenvolvimento de software e a produtividade dos programadores. Esta inovação alinha-se com o recente aumento do desenvolvimento de aplicações low-code e no-code, que promove uma maior eficiência e soluções económicas no sector empresarial.