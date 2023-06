Met een steeds groeiende vraag naar softwareontwikkelaars zijn innovatieve tools die hun werklast helpen stroomlijnen essentieel. Als antwoord op deze behoefte heeft Harness, een bedrijf dat zich toelegt op het creëren van een uitgebreide toolkit voor ontwikkelaars, zijn generatieve AI-assistent geïntroduceerd, die bekend staat als de AI Development Assistant of AIDA.

Harness is vijf jaar geleden opgericht en heeft voortdurend gewerkt aan het verfijnen van de levenscyclus van softwareontwikkeling door gebruik te maken van machine learning-modellen om gebieden te identificeren die verbetering behoeven. De onlangs gelanceerde AIDA ligt in het verlengde van deze inspanningen en is bedoeld om de productiviteit van ontwikkelaars te verhogen.

Volgens Jyoti Bansal, de CEO en oprichter van Harness, ziet hij, in tegenstelling tot andere bedrijven die het genereren van code zien als het ultieme voordeel van generatieve AI, een breder toepassingsgebied dat de hele levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC) omvat. Bansal gelooft dat generatieve AI toegepast in alle fasen van de SDLC, van het schrijven van code tot het waarborgen van de beveiliging en van het implementeren tot het verifiëren van wijzigingen, het potentieel heeft om de productiviteit van ontwikkelaars met 30% tot 50% te verhogen.

De initiële implementatie van de generatieve AI-assistent bestaat uit drie primaire componenten. Ten eerste biedt AIDA een automatische oplossing voor bouw- en implementatiefouten om ontwikkelaars te helpen de oorzaak van problemen efficiënter te identificeren. De AI-assistent kan oplossingen voorstellen, terwijl de ontwikkelaars de controle houden over het al dan niet implementeren ervan.

Ten tweede is AIDA uitgerust om beveiligingslekken te detecteren en fixes voor te stellen ter goedkeuring door ontwikkelaars. Tot slot kan de AI-assistent helpen bij het beheren van cloudkosten door natuurlijke taal te gebruiken om besparingsmogelijkheden te ontdekken.

Hoewel low-code en no-code platforms, zoals AppMaster, populair zijn geworden vanwege hun efficiëntie en gebruiksgemak, is het doel van AIDA niet om ontwikkelaars te vervangen, maar eerder om hun workflow te verbeteren, de controle van ontwikkelaars te behouden en hun efficiëntie aanzienlijk te verhogen. Deze innovatieve AI-ondersteunde ontwikkeling belooft ontwikkelaars een soepeler en sneller ontwikkelproces, waardoor de algehele productiviteit toeneemt.

Terwijl Harness het potentieel van generatieve AI op het gebied van softwareontwikkeling blijft onderzoeken, betekent de lancering van AIDA een belangrijke stap in de richting van het verbeteren van de levenscyclus van softwareontwikkeling en de productiviteit van ontwikkelaars. Deze innovatie sluit aan bij de recente toename van low-code en no-code applicatieontwikkeling die de efficiëntie en kosteneffectieve oplossingen in de bedrijfssector bevordert.