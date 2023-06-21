随着对软件开发人员的需求不断增长，帮助简化其工作量的创新工具是必不可少的。为了满足这一需求，致力于创建全面的开发者工具包的Harness公司推出了其生成性人工智能助手，即人工智能开发助手或AIDA。

Harness公司成立于五年前，通过采用机器学习模型来识别需要改进的领域，不断致力于完善软件开发生命周期。最近推出的AIDA是这些努力的延伸，旨在提高开发人员的生产力。

据Harness公司的首席执行官兼创始人Jyoti Bansal称，与其他公司将生成代码视为生成式人工智能的最终好处不同，他看到了更广泛的用例，跨越整个软件开发生命周期（SDLC）。Bansal认为，生成式人工智能应用于SDLC的所有阶段，从编写代码到确保安全，以及从部署到验证更改，有可能将开发人员的生产力提高30%至50%。

生成式人工智能助手的初步实施包括三个主要部分。首先，AIDA提供构建和部署失败的自动解决方案，以帮助开发人员更有效地确定问题的原因。人工智能助手可以提出修复方案，而开发人员则保持对是否实施这些方案的控制。

其次，AIDA具备检测安全漏洞的能力，并提出修复建议供开发人员批准。最后，人工智能助手可以通过利用自然语言来发掘节约机会，帮助管理云计算成本。

虽然low-code 和no-code 平台，如AppMaster，因其效率和易用性而受到欢迎，但AIDA的目的不是要取代开发人员，而是要加强他们的工作流程，保持开发人员的控制，并大大提升他们的效率。这种创新的人工智能辅助开发有望使开发人员的开发过程更加顺畅、快速，提高整体生产力。

随着Harness继续探索生成性人工智能在软件开发领域的潜力，AIDA的推出标志着向改善软件开发生命周期和开发人员生产力迈出了一大步。这一创新与最近涌现的低代码和无代码应用开发相一致，促进了企业部门效率的提高和成本效益的解决。