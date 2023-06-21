مع الطلب المتزايد باستمرار على مطوري البرامج ، فإن الأدوات المبتكرة التي تساعد على تبسيط أعباء العمل الخاصة بهم ضرورية. استجابة لهذه الحاجة ، قامت شركة Harness ، وهي شركة مكرسة لإنشاء مجموعة أدوات مطور شاملة ، بتقديم مساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي ، المعروف باسم مساعد تطوير الذكاء الاصطناعي أو AIDA.

تأسست Harness منذ خمس سنوات ، وعملت باستمرار على تحسين دورة حياة تطوير البرامج من خلال استخدام نماذج التعلم الآلي لتحديد المجالات التي تتطلب التحسين. تعد AIDA التي تم إطلاقها مؤخرًا امتدادًا لهذه الجهود وتسعى إلى رفع إنتاجية المطورين.

وفقًا لـ Jyoti Bansal ، الرئيس التنفيذي ومؤسس Harness ، على عكس الشركات الأخرى التي ترى أن إنشاء الكود هو الفائدة النهائية للذكاء الاصطناعي التوليدي ، فإنه يرى نطاقًا أوسع لحالات الاستخدام يمتد إلى دورة حياة تطوير البرامج بالكامل (SDLC). يعتقد بانسال أن الذكاء الاصطناعي التوليدي المطبق في جميع مراحل SDLC ، من كتابة التعليمات البرمجية إلى ضمان الأمان ، ومن النشر إلى التحقق من التغييرات ، لديه القدرة على تعزيز إنتاجية المطور بنسبة 30٪ إلى 50٪.

يتكون التنفيذ الأولي لمساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي من ثلاثة مكونات أساسية. أولاً ، تقدم AIDA حلاً تلقائيًا لإخفاقات البناء والنشر لمساعدة المطورين على تحديد سبب المشكلات بشكل أكثر كفاءة. يمكن لمساعد الذكاء الاصطناعي اقتراح إصلاحات ، بينما يحتفظ المطورون بالسيطرة على تنفيذها أم لا.

ثانيًا ، تم تجهيز AIDA لاكتشاف الثغرات الأمنية واقتراح إصلاحات للموافقة عليها من قبل المطورين. أخيرًا ، يمكن أن يساعد مساعد الذكاء الاصطناعي في إدارة تكاليف السحابة من خلال استخدام اللغة الطبيعية للكشف عن فرص التوفير.

في حين أن الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية low-code no-code ، مثل AppMaster ، اكتسبت شعبية بسبب كفاءتها وسهولة استخدامها ، فإن هدف AIDA ليس استبدال المطورين بل تعزيز سير عملهم ، والحفاظ على سيطرة المطورين ، وزيادة كفاءتهم بشكل كبير. يعد هذا التطوير المبتكر بمساعدة الذكاء الاصطناعي للمطورين بعملية تطوير أكثر سلاسة وأسرع ، وزيادة الإنتاجية الإجمالية.

مع استمرار Harness في استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال تطوير البرمجيات ، يشير إطلاق AIDA إلى خطوة رئيسية نحو تحسين دورة حياة تطوير البرمجيات وإنتاجية المطور. يتماشى هذا الابتكار مع الطفرة الأخيرة في تطوير التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة وغير المشفرة التي تعزز الكفاءة المتزايدة والحلول الفعالة من حيث التكلفة في قطاع المؤسسات.