Yazılım geliştiricilere yönelik sürekli artan taleple birlikte, iş yüklerini düzene koymaya yardımcı olan yenilikçi araçlar çok önemlidir. Bu ihtiyaca yanıt olarak, kendini kapsamlı bir geliştirici araç seti oluşturmaya adamış bir şirket olan Harness, AI Geliştirme Asistanı veya AIDA olarak bilinen üretken AI asistanını tanıttı.

Beş yıl önce kurulan Harness, sürekli olarak iyileştirme gerektiren alanları belirlemek için makine öğrenimi modellerini kullanarak yazılım geliştirme yaşam döngüsünü iyileştirmeye çalıştı. Yakın zamanda başlatılan AIDA, bu çabaların bir uzantısıdır ve geliştirici üretkenliğini artırmayı amaçlamaktadır.

Harness'in CEO'su ve kurucusu Jyoti Bansal'a göre, kod üretmeyi üretken yapay zekanın nihai faydası olarak gören diğer şirketlerin aksine, tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü (SDLC) kapsayan daha geniş bir kullanım alanı görüyor. Bansal, kod yazmaktan güvenliğin sağlanmasına ve dağıtımdan değişikliklerin doğrulanmasına kadar SDLC'nin tüm aşamalarında uygulanan üretici yapay zekanın, geliştirici üretkenliğini %30 ila %50 artırma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Üretken yapay zeka yardımcısının ilk uygulaması üç ana bileşenden oluşur. İlk olarak, AIDA, geliştiricilerin sorunların nedenini daha verimli bir şekilde belirlemesine yardımcı olmak için derleme ve dağıtım hataları için otomatik bir çözüm sunar. AI asistanı düzeltmeler önerebilirken, geliştiriciler bunları uygulayıp uygulamama konusunda kontrolü elinde tutar.

İkinci olarak, AIDA güvenlik açıklarını tespit edecek ve geliştiricilerin onayı için düzeltmeler önerecek donanıma sahiptir. Son olarak, yapay zeka asistanı, tasarruf fırsatlarını ortaya çıkarmak için doğal dili kullanarak bulut maliyetlerinin yönetilmesine yardımcı olabilir.

AppMaster gibi low-code ve no-code platformlar verimlilikleri ve kullanım kolaylıkları nedeniyle popülerlik kazanmış olsa da, AIDA'nın amacı geliştiricilerin yerini almak değil, iş akışlarını geliştirmek, geliştiricilerin denetimini sürdürmek ve verimliliklerini önemli ölçüde artırmaktır. Bu yenilikçi yapay zeka destekli geliştirme, geliştiricilere daha sorunsuz, daha hızlı bir geliştirme süreci vaat ederek genel üretkenliği artırır.

Harness, yazılım geliştirme alanında üretken yapay zekanın potansiyelini keşfetmeye devam ederken, AIDA'nın lansmanı, yazılım geliştirme yaşam döngüsünü ve geliştirici üretkenliğini iyileştirmeye yönelik büyük bir adımın sinyallerini veriyor. Bu yenilik, kurumsal sektörde artan verimliliği ve uygun maliyetli çözümleri destekleyen düşük kodlu ve kodsuz uygulama geliştirmedeki son artışla uyumludur.