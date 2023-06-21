В условиях постоянно растущего спроса на разработчиков программного обеспечения инновационные инструменты, помогающие оптимизировать их рабочую нагрузку, крайне необходимы. В ответ на эту потребность компания Harness, занимающаяся созданием комплексного набора инструментов для разработчиков, представила своего генеративного помощника ИИ, известного как AI Development Assistant или AIDA.

Основанная пять лет назад компания Harness постоянно работает над совершенствованием жизненного цикла разработки программного обеспечения, используя модели машинного обучения для выявления областей, требующих улучшения. Недавно запущенный AIDA является продолжением этих усилий и направлен на повышение производительности разработчиков.

По словам Джиоти Бансала, генерального директора и основателя Harness, в отличие от других компаний, которые считают генерацию кода конечным преимуществом генеративного ИИ, он видит более широкую сферу применения, охватывающую весь жизненный цикл разработки программного обеспечения (SDLC). Бансал считает, что генеративный ИИ, применяемый на всех этапах SDLC, от написания кода до обеспечения безопасности, от развертывания до проверки изменений, способен повысить производительность труда разработчиков на 30-50%.

Первоначальная реализация генеративного помощника ИИ состоит из трех основных компонентов. Во-первых, AIDA предлагает автоматическое решение для сбоев сборки и развертывания, чтобы помочь разработчикам более эффективно выявлять причины проблем. ИИ-ассистент может предлагать исправления, в то время как разработчики сохраняют контроль над тем, применять их или нет.

Во-вторых, AIDA способен обнаруживать уязвимости в системе безопасности и предлагать исправления для утверждения разработчиками. Наконец, помощник ИИ может помочь управлять расходами на облако, используя естественный язык для выявления возможностей экономии.

В то время как платформы low-code и no-code, такие как AppMaster, завоевали популярность благодаря своей эффективности и простоте использования, цель AIDA - не заменить разработчиков, а улучшить их рабочий процесс, сохранить контроль разработчиков и значительно повысить их эффективность. Эта инновационная разработка с помощью искусственного интеллекта обещает разработчикам более плавный и быстрый процесс разработки, повышая общую производительность.

Поскольку Harness продолжает исследовать потенциал генеративного ИИ в сфере разработки программного обеспечения, запуск AIDA является важным шагом на пути к улучшению жизненного цикла разработки программного обеспечения и повышению производительности разработчиков. Эта инновация соответствует недавнему всплеску no-code/low-code разработки приложений, что способствует повышению эффективности и экономичности решений в корпоративном секторе.