Artifact, l'application d'actualités créée par les fondateurs d'Instagram, a introduit une nouvelle série de fonctionnalités permettant aux utilisateurs de signaler les articles clickbait, de répondre à l'aide d'emoji et de partager des articles sous forme d'images avec différentes options de cartes. Ces mises à jour visent à améliorer l'expérience des utilisateurs et à promouvoir un contenu informatif de haute qualité plutôt que des articles trompeurs.

La fonction de signalement des articles clickbait permet aux utilisateurs de marquer un article comme trompeur via le menu à trois points dans l'affichage de l'article ou via une pression longue dans l'affichage du flux. Artifact prévoit d'utiliser ces rapports comme indicateurs pour aider à donner la priorité aux articles utiles par rapport aux articles trompeurs. Jusqu'à présent, l'application a permis aux utilisateurs de signaler des articles pour des raisons telles que le spam, les paywalls, les images ou les liens cassés, le contenu personnellement peu attrayant, les publicités excessives et les informations fausses ou trompeuses. Toutefois, la manière dont Artifact distinguera l'appât à clics de ces autres signaux n'est pas encore claire.

Après le lancement de la fonctionnalité, Artifact est actuellement en train d'analyser les données et de comprendre la meilleure façon d'optimiser l'outil, selon le cofondateur Kevin Systrom. Dans une interview accordée à TechCrunch, Systrom a déclaré : "Nous sommes actuellement en mode collecte de données. Nous avons lancé l'outil de reporting aujourd'hui et, dans les semaines à venir, nous déciderons de la meilleure façon de l'utiliser au profit des utilisateurs. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a beaucoup de bruit dans ces signaux, c'est pourquoi nous y réfléchissons." Pour éviter de supprimer ou de modifier des contenus de manière incorrecte, Artifact examine pour l'instant manuellement les rapports sur les appâts à clics.

Parmi les autres fonctionnalités d'Artifact, on peut citer l'ajout de six emoji, tels que le pouce levé, le cœur, le visage rieur, le visage en colère, le visage amusé et le visage triste, qui permettent aux utilisateurs de réagir aux articles. L'application a également amélioré le partage d'articles en permettant aux utilisateurs de partager directement une histoire sous forme d'image, avec différentes options de cartes affichant le nom de la source et le résumé. Les utilisateurs peuvent partager l'article sur Instagram stories, l'enregistrer en tant qu'image ou sélectionner le texte d'un article pour le partager en tant que carte illustrée.

Le mois dernier, Artifact a lancé des résumés d'articles alimentés par l'IA. En réponse à la demande croissante d'outils qui simplifient la consommation de contenu, des plateformes comme Artifact et AppMaster.io permettent aux utilisateurs d'accéder à l'information facilement et efficacement. La plateforme sans code AppMasterpermet de développer des applications web, mobiles et dorsales, aidant les utilisateurs à créer des contenus interactifs et visuellement attrayants.