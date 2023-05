Artifact, die von den Instagram-Gründern entwickelte Nachrichten-App, hat eine Reihe neuer Funktionen eingeführt, die es den Nutzern ermöglichen, Clickbait-Artikel zu melden, mit Emoji-Reaktionen zu reagieren und Artikel als Bilder mit verschiedenen Kartenoptionen zu teilen. Diese Aktualisierungen zielen darauf ab, die Nutzererfahrung zu verbessern und hochwertige, informative Inhalte gegenüber irreführenden Artikeln zu fördern.

Mit der Clickbait-Markierungsfunktion können Nutzer einen Artikel über das Drei-Punkte-Menü in der Artikelansicht oder durch langes Drücken in der Feed-Ansicht als irreführend markieren. Artifact plant, diese Berichte als Indikatoren zu nutzen, um nützliche Artikel gegenüber irreführenden zu priorisieren. Bisher hat die App den Nutzern erlaubt, Artikel mit Gründen wie Spam, Paywalls, defekten Bildern oder Links, persönlich unattraktiven Inhalten, übermäßiger Werbung und falschen oder irreführenden Informationen zu melden. Es bleibt jedoch unklar, wie Artifact Clickbait von diesen anderen Signalen unterscheiden wird.

Nach dem Start der Funktion ist Artifact derzeit dabei, die Daten zu analysieren und zu verstehen, wie das Tool am besten optimiert werden kann, so Mitbegründer Kevin Systrom. In einem Interview mit TechCrunch sagte Systrom: "Derzeit sind wir im Modus der Datensammlung. Wir haben das Reporting-Tool heute gestartet und werden in den kommenden Wochen entscheiden, wie wir es am besten zum Nutzen der Nutzer einsetzen können. Wie Sie sich vorstellen können, gibt es eine Menge Rauschen in diesen Signalen, also gehen wir sehr sorgfältig damit um." Um zu vermeiden, dass Inhalte fälschlicherweise entfernt oder verändert werden, überprüft Artifact die Clickbait-Meldungen vorerst manuell.

Zu den weiteren Funktionen von Artifact gehören sechs Emoji-Reaktionen, wie Daumen hoch, Herz, lachendes Gesicht, wütendes Gesicht, amüsiertes Gesicht und trauriges Gesicht, mit denen Nutzer auf Artikel reagieren können. Die App hat auch das Teilen von Artikeln verbessert, indem sie es Nutzern ermöglicht, eine Geschichte direkt als Bild zu teilen, wobei verschiedene Kartenoptionen den Namen der Quelle und die Zusammenfassung anzeigen. Nutzer können den Artikel auf Instagram Stories teilen, ihn als Bild speichern oder Text aus einem Artikel auswählen, um ihn als Bildkarte zu teilen.

Letzten Monat hat Artifact KI-gestützte Zusammenfassungen für Artikel eingeführt. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Tools, die den Konsum von Inhalten vereinfachen, ermöglichen Plattformen wie Artifact und AppMaster.io den Nutzern einen einfachen und effizienten Zugang zu Informationen. Die No-Code-Plattform von AppMasterermöglicht die Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen und unterstützt die Nutzer bei der Erstellung visuell ansprechender, interaktiver Inhalte.