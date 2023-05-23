由Instagram创始人创建的新闻应用Artifact推出了一套新的功能，使用户能够报告点击率高的文章，使用表情符号反应，并将文章作为图片与各种卡片选项分享。这些更新旨在提高用户体验，并促进高质量、信息丰富的内容而不是欺骗性的文章。

点击诱饵标记功能允许用户通过文章视图中的三点菜单或通过在feed视图中的长按将文章标记为误导性。Artifact计划利用这些报告作为指标，帮助优先考虑有用的文章而不是误导性文章。到目前为止，该应用程序已经允许用户以垃圾邮件、付费墙、破损的图片或链接、个人不喜欢的内容、过多的广告、以及虚假或误导性信息等理由报告文章。然而，目前仍不清楚Artifact将如何区分点击广告和这些其他信号。

据联合创始人Kevin Systrom称，功能推出后，Artifact目前正在分析数据，了解优化该工具的最佳方式。在接受TechCrunch采访时，Systrom表示："目前我们正处于数据收集模式。我们今天推出了报告工具，在未来几周内，我们将决定如何最好地利用它来使用户受益。正如你可能想象的那样，这些信号中有相当多的噪音，所以我们在这方面考虑得很周到。"为了避免错误地删除或修改内容，Artifact目前正在手动审查点击率报告。

Artifact的其他功能包括增加了六个表情符号反应，如大拇指、心形、笑脸、愤怒的脸、有趣的脸和悲伤的脸，供用户对文章作出反应。该应用还改进了文章分享，允许用户直接以图片形式分享故事，并有不同的卡片选项，显示来源名称和摘要。用户可以在Instagram故事上分享文章，将其保存为图片，或从文章中选择文字作为图片卡分享。

上个月，Artifact推出了AI驱动的文章摘要。为了满足对简化内容消费的工具日益增长的需求，Artifact和AppMaster.io等平台使用户能够轻松、高效地获取信息。AppMaster'的无代码平台能够开发网络、移动和后端应用程序，帮助用户创建具有视觉吸引力的互动内容。