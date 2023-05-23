قدم Artifact ، التطبيق الإخباري الذي أنشأه مؤسسو Instagram ، مجموعة جديدة من الميزات التي تمكن المستخدمين من الإبلاغ عن مقالات clickbait والرد باستخدام ردود أفعال الرموز التعبيرية ومشاركة المقالات كصور بخيارات بطاقة متنوعة. تهدف هذه التحديثات إلى تحسين تجربة المستخدم والترويج لمحتوى إعلامي عالي الجودة بدلاً من المقالات المخادعة.

تتيح ميزة وضع علامة clickbait للمستخدمين وضع علامة على مقالة على أنها مضللة من خلال قائمة النقاط الثلاث في عرض المقالة أو من خلال الضغط لفترة طويلة في عرض الخلاصة. تخطط Artifact لاستخدام هذه التقارير كمؤشرات للمساعدة في إعطاء الأولوية للمقالات المفيدة على المقالات المضللة. حتى الآن ، سمح التطبيق للمستخدمين بالإبلاغ عن المقالات لأسباب مثل البريد العشوائي ، والجدران غير المرغوبة ، والصور أو الروابط المعطلة ، والمحتوى غير الجذاب شخصيًا ، والإفراط في الإعلانات ، والمعلومات الخاطئة أو المضللة. ومع ذلك ، لا يزال من غير الواضح كيف ستميز الأداة Artifact clickbait عن هذه الإشارات الأخرى.

بعد إطلاق الميزة ، تعمل Artifact حاليًا على تحليل البيانات وفهم أفضل طريقة لتحسين الأداة ، وفقًا للشريك المؤسس Kevin Systrom. في مقابلة مع TechCrunch ، صرح Systrom ، "نحن حاليًا في وضع جمع البيانات. أطلقنا أداة الإبلاغ اليوم وفي الأسابيع المقبلة ، سنقرر أفضل السبل لاستخدامها لإفادة المستخدمين. كما قد تتخيل ، هناك قدر لا بأس به من الضوضاء في هذه الإشارات لذلك نحن نفكر في الأمر ". لتجنب إزالة المحتوى أو تعديله بشكل غير صحيح ، تقوم Artifact بمراجعة تقارير clickbait يدويًا في الوقت الحالي.

تشمل الميزات الأخرى لـ Artifact إضافة ستة ردود فعل من الرموز التعبيرية ، مثل الإبهام والقلب والوجه الضاحك والوجه الغاضب والوجه الممتع والوجه الحزين ، ليتمكن المستخدمون من الرد على المقالات. قام التطبيق أيضًا بتحسين مشاركة المقالات من خلال السماح للمستخدمين بمشاركة قصة كصورة مباشرةً ، مع خيارات بطاقة مختلفة تعرض اسم المصدر والملخص. يمكن للمستخدمين مشاركة المقالة على قصص Instagram أو حفظها كصورة أو تحديد نص من مقال لمشاركته كبطاقة صورة.

في الشهر الماضي ، أطلقت Artifact ملخصات للمقالات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. استجابة للطلب المتزايد على الأدوات التي تبسط استهلاك المحتوى ، تتيح المنصات مثل Artifact و AppMaster.io للمستخدمين الوصول إلى المعلومات بسهولة وكفاءة. تتيح منصة AppMaster الخالية من التعليمات البرمجية تطوير تطبيقات الويب والجوال والخلفية ، مما يساعد المستخدمين على إنشاء محتوى تفاعلي جذاب بصريًا.