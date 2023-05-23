Instagram kurucuları tarafından oluşturulan haber uygulaması Artifact, kullanıcıların tıklama tuzağı makalelerini bildirmesine, emoji tepkilerini kullanarak yanıt vermesine ve çeşitli kart seçenekleriyle makaleleri resim olarak paylaşmasına olanak tanıyan yeni bir dizi özelliği kullanıma sundu. Bu güncellemeler, kullanıcı deneyimini geliştirmeyi ve aldatıcı makaleler yerine yüksek kaliteli, bilgilendirici içeriği teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Tıklama tuzağı işaretleme özelliği, kullanıcıların makale görünümündeki üç noktalı menü aracılığıyla veya besleme görünümünde uzun basarak bir makaleyi yanıltıcı olarak işaretlemesine olanak tanır. Artifact, yararlı makalelerin yanıltıcı olanlara göre önceliklendirilmesine yardımcı olacak göstergeler olarak bu raporları kullanmayı planlıyor. Şimdiye kadar uygulama, kullanıcıların spam, ödeme duvarları, bozuk resimler veya bağlantılar, kişisel olarak çekici olmayan içerik, aşırı reklamlar ve yanlış veya yanıltıcı bilgiler gibi nedenlerle makaleleri bildirmesine izin verdi. Ancak, Artifact'in tıklama tuzağını bu diğer sinyallerden nasıl ayırt edeceği belirsizliğini koruyor.

Kurucu ortak Kevin Systrom'a göre, özellik lansmanının ardından Artifact şu anda verileri analiz etme ve aracı optimize etmenin en iyi yolunu anlama sürecinde. TechCrunch ile yaptığı bir röportajda Systrom, "Şu anda veri toplama modundayız. Raporlama aracını bugün başlattık ve önümüzdeki haftalarda, kullanıcılara fayda sağlamak için en iyi nasıl kullanacağımıza karar vereceğiz. Tahmin edebileceğiniz gibi, bir Bu sinyallerde makul miktarda gürültü var, bu yüzden bu konuda düşünceli davranıyoruz." Artifact, içeriğin hatalı bir şekilde kaldırılmasını veya değiştirilmesini önlemek için şimdilik tıklama tuzağı raporlarını manuel olarak inceliyor.

Artifact'in diğer özellikleri arasında, kullanıcıların makalelere yanıt vermesi için başparmak yukarı, kalp, gülen yüz, kızgın yüz, eğlenen yüz ve üzgün yüz gibi altı emoji tepkisinin eklenmesi yer alıyor. Uygulama ayrıca, kullanıcıların bir hikayeyi doğrudan bir resim olarak paylaşmalarına izin vererek, kaynak adını ve özeti gösteren farklı kart seçenekleriyle makale paylaşımını iyileştirdi. Kullanıcılar makaleyi Instagram hikayelerinde paylaşabilir, resim olarak kaydedebilir veya bir makaleden metin seçerek resim kartı olarak paylaşabilir.

Artifact, geçen ay makaleler için yapay zeka destekli özetleri kullanıma sundu. Artifact ve AppMaster.io gibi platformlar, içerik tüketimini basitleştiren araçlara yönelik artan talebe yanıt olarak, kullanıcıların bilgiye kolay ve verimli bir şekilde erişmesini sağlar. AppMaster kodsuz platformu web, mobil ve arka uç uygulamalarının geliştirilmesini sağlayarak kullanıcıların görsel olarak çekici, etkileşimli içerik oluşturmasına yardımcı olur.