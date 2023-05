Artifact, de nieuwsapp van de oprichters van Instagram, heeft een nieuwe reeks functies geïntroduceerd waarmee gebruikers clickbait-artikelen kunnen melden, kunnen reageren met emoji-reacties en artikelen kunnen delen als afbeeldingen met verschillende kaartopties. Deze updates zijn bedoeld om de gebruikerservaring te verbeteren en hoogwaardige, informatieve inhoud te promoten boven misleidende artikelen.

Met de clickbait-functie kunnen gebruikers een artikel als misleidend markeren via het menu met drie puntjes in de artikelweergave of door lang te drukken in de feedweergave. Artifact wil deze meldingen gebruiken als indicatoren om nuttige artikelen voorrang te geven boven misleidende. Tot nu toe heeft de app gebruikers de mogelijkheid gegeven om artikelen te rapporteren met redenen als spam, paywalls, gebroken afbeeldingen of links, persoonlijk onaantrekkelijke inhoud, overmatige advertenties en valse of misleidende informatie. Het blijft echter onduidelijk hoe Artifact clickbait zal onderscheiden van deze andere signalen.

Na de lancering van de functie is Artifact volgens medeoprichter Kevin Systrom momenteel bezig met het analyseren van gegevens en het begrijpen van de beste manier om de tool te optimaliseren. In een interview met TechCrunch verklaarde Systrom: "Momenteel zijn we bezig met het verzamelen van gegevens. We hebben de rapportagetool vandaag gelanceerd en in de komende weken zullen we beslissen hoe we die het best kunnen gebruiken ten voordele van de gebruikers. Zoals je je kunt voorstellen is er een behoorlijke hoeveelheid ruis in deze signalen, dus we gaan er doordacht mee om." Om te voorkomen dat content ten onrechte wordt verwijderd of aangepast, beoordeelt Artifact voorlopig handmatig clickbait-meldingen.

Andere functies van Artifact zijn de toevoeging van zes emoji-reacties, zoals duimen omhoog, hartje, lachend gezicht, boos gezicht, geamuseerd gezicht en verdrietig gezicht, voor gebruikers om te reageren op artikelen. De app heeft ook het delen van artikelen verbeterd door gebruikers in staat te stellen een verhaal direct als afbeelding te delen, met verschillende kaartopties die de bronnaam en samenvatting weergeven. Gebruikers kunnen het artikel delen op Instagram stories, opslaan als afbeelding, of tekst uit een artikel selecteren om te delen als beeldkaart.

Vorige maand lanceerde Artifact AI-aangedreven samenvattingen voor artikelen.