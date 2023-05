Artifact, l'app per le notizie creata dai fondatori di Instagram, ha introdotto una nuova serie di funzioni che consentono agli utenti di segnalare gli articoli clickbait, di rispondere utilizzando le reazioni emoji e di condividere gli articoli come immagini con varie opzioni di cartoline. Questi aggiornamenti mirano a migliorare l'esperienza degli utenti e a promuovere contenuti informativi di alta qualità rispetto agli articoli ingannevoli.

La funzione di segnalazione dei clickbait consente agli utenti di contrassegnare un articolo come ingannevole attraverso il menu a tre punti nella visualizzazione dell'articolo o con una pressione prolungata nella visualizzazione del feed. Artifact prevede di utilizzare queste segnalazioni come indicatori per aiutare a dare priorità agli articoli utili rispetto a quelli fuorvianti. Finora, l'applicazione ha permesso agli utenti di segnalare articoli con motivazioni quali spam, paywall, immagini o link non funzionanti, contenuti personalmente non attraenti, pubblicità eccessiva e informazioni false o fuorvianti. Tuttavia, non è ancora chiaro come Artifact distinguerà il clickbait da queste altre segnalazioni.

Dopo il lancio della funzione, Artifact è attualmente in fase di analisi dei dati e di comprensione del modo migliore per ottimizzare lo strumento, secondo quanto dichiarato dal co-fondatore Kevin Systrom. In un'intervista a TechCrunch, Systrom ha dichiarato: "Attualmente siamo in modalità di raccolta dati. Abbiamo lanciato oggi lo strumento di reporting e nelle prossime settimane decideremo come utilizzarlo al meglio per favorire gli utenti". Come potete immaginare, c'è una discreta quantità di rumore in questi segnali, quindi ci stiamo pensando bene". Per evitare di rimuovere o modificare erroneamente i contenuti, per il momento Artifact esamina manualmente le segnalazioni di clickbait.

Le altre caratteristiche di Artifact includono l'aggiunta di sei emoji di reazione, come il pollice in su, il cuore, la faccia che ride, la faccia arrabbiata, la faccia divertita e la faccia triste, con cui gli utenti possono rispondere agli articoli. L'app ha anche migliorato la condivisione degli articoli, consentendo agli utenti di condividere direttamente una storia come immagine, con diverse opzioni di cartolina che mostrano il nome della fonte e il sommario. Gli utenti possono condividere l'articolo sulle storie di Instagram, salvarlo come immagine o selezionare il testo di un articolo da condividere come cartolina.

Il mese scorso Artifact ha lanciato i riassunti degli articoli basati sull'intelligenza artificiale.