Artifact, a aplicação de notícias criada pelos fundadores do Instagram, introduziu um novo conjunto de funcionalidades que permitem aos utilizadores denunciar artigos clickbait, responder com reacções emoji e partilhar artigos como imagens com várias opções de cartões. Estas actualizações visam melhorar a experiência do utilizador e promover conteúdos informativos e de alta qualidade em vez de artigos enganadores.

A funcionalidade de sinalização de clickbait permite aos utilizadores marcar um artigo como enganador através do menu de três pontos na visualização do artigo ou através de um toque longo na visualização do feed. A Artifact planeia utilizar estes relatórios como indicadores para ajudar a dar prioridade aos artigos úteis em detrimento dos enganosos. Até agora, a aplicação tem permitido que os utilizadores denunciem artigos por motivos como spam, paywalls, imagens ou ligações quebradas, conteúdo pessoalmente desagradável, anúncios excessivos e informações falsas ou enganosas. No entanto, ainda não é claro como é que o Artifact vai distinguir o clickbait destes outros sinais.

Após o lançamento do recurso, o Artifact está atualmente no processo de analisar dados e entender a melhor maneira de otimizar a ferramenta, de acordo com o co-fundador Kevin Systrom. Numa entrevista ao TechCrunch, Systrom afirmou: "Actualmente, estamos em modo de recolha de dados. Lançámos a ferramenta de relatórios hoje e, nas próximas semanas, decidiremos qual a melhor forma de a utilizar para beneficiar os utilizadores. Como podem imaginar, há uma grande quantidade de ruído nestes sinais, por isso estamos a ser cuidadosos". Para evitar a remoção ou modificação incorrecta de conteúdos, o Artifact está, por enquanto, a rever manualmente os relatórios de clickbait.

Outras características do Artifact incluem a adição de seis reacções emoji, tais como polegar para cima, coração, cara de riso, cara de zangado, cara de divertido e cara de triste, para os utilizadores responderem aos artigos. A aplicação também melhorou a partilha de artigos, permitindo que os utilizadores partilhem uma história directamente como uma imagem, com diferentes opções de cartões que apresentam o nome da fonte e o resumo. Os utilizadores podem partilhar o artigo nas histórias do Instagram, guardá-lo como uma imagem ou seleccionar o texto de um artigo para partilhar como um cartão de imagem.

No mês passado, a Artifact lançou resumos de artigos baseados em IA. Em resposta à crescente procura de ferramentas que simplificam o consumo de conteúdos, plataformas como a Artifact e a AppMaster.io permitem que os utilizadores acedam à informação de forma fácil e eficiente. A plataforma sem código da AppMasterpermite o desenvolvimento de aplicações web, móveis e de backend, ajudando os utilizadores a criar conteúdos interactivos e visualmente apelativos.