Artifact, новостное приложение, созданное основателями Instagram, представило новый набор функций, позволяющих пользователям сообщать о статьях-кликбейтах, отвечать на них с помощью эмодзи и делиться статьями в виде изображений с различными вариантами карточек. Эти обновления направлены на улучшение пользовательского опыта и продвижение высококачественного, информативного контента по сравнению с обманчивыми статьями.

Функция пометки "кликбейта" позволяет пользователям отмечать статьи как вводящие в заблуждение с помощью меню с тремя точками в окне просмотра статьи или длительным нажатием кнопки в окне просмотра ленты. Artifact планирует использовать эти отчеты в качестве индикаторов, чтобы помочь определить приоритет полезных статей над вводящими в заблуждение. До сих пор приложение позволяло пользователям сообщать о статьях по таким причинам, как спам, платные стены, неработающие изображения или ссылки, непривлекательный для пользователя контент, чрезмерное количество рекламы, а также ложная или вводящая в заблуждение информация. Однако остается неясным, как Artifact будет отличать кликбейт от этих других сигналов.

После запуска функции Artifact, по словам соучредителя Кевина Систрома, в настоящее время идет процесс анализа данных и понимания того, как лучше оптимизировать инструмент. В интервью TechCrunch Систром заявил: "В настоящее время мы находимся в режиме сбора данных. Сегодня мы запустили инструмент отчетности, и в ближайшие недели мы решим, как лучше использовать его на благо пользователей. Как вы можете себе представить, в этих сигналах достаточно много шума, поэтому мы подходим к этому вдумчиво". Чтобы избежать ошибочного удаления или изменения контента, Artifact пока что вручную проверяет отчеты о кликбейте.

Среди других функций Artifact - добавление шести эмодзи, таких как большой палец вверх, сердце, смеющееся лицо, сердитое лицо, забавное лицо и грустное лицо, чтобы пользователи могли реагировать на статьи. Приложение также улучшило функцию обмена статьями, позволив пользователям делиться статьей как изображением напрямую, с различными вариантами карточек, отображающих название источника и краткое содержание. Пользователи могут поделиться статьей в историях Instagram, сохранить ее как изображение или выбрать текст из статьи, чтобы поделиться им как карточкой.

В прошлом месяце Artifact запустил аннотации к статьям на основе искусственного интеллекта. В ответ на растущий спрос на инструменты, упрощающие потребление контента, такие платформы, как Artifact и AppMaster.io, позволяют пользователям получать доступ к информации легко и эффективно. No-code платформа AppMaster позволяет разрабатывать веб-, мобильные и внутренние приложения, помогая пользователям создавать визуально привлекательный интерактивный контент.