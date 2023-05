Arm a dévoilé sa plateformerévolutionnaire pour l'informatique mobile, laTSC23, qui devrait accroître les performances des smartphones haut de gamme, en améliorant l'IA, la 3D et les expériences de jeu. Le système sur puce (SoC) TSC23 est doté du puissant cœur de processeur Armv9 Cortex-X4, de cœurs Cortex-A720 équilibrés et du GPU Immortalis-G720. Arm a également annoncé sa grappe de calcul DSU-120, qui comprend des CPU et des GPU moins puissants pour des appareils plus abordables.

La grappe DSU-120 à huit cœurs succède à la grappe DSU-110 utilisée dans le SoC Snapdragon 8 Gen 2 développé par Qualcomm. Le cluster mis à jour est équipé de deux cœurs Cortex-X4 haute performance, qui augmentent la vitesse de 15 % et consomment 40 % d'énergie en moins que le chipset Cortex-X3 précédent. Parallèlement, les quatre cœurs Cortex-A720 assurent un équilibre entre la consommation d'énergie et les performances, avec une efficacité supérieure de 20 % à celle des cœurs A715. Pour compléter la grappe, deux cœurs Cortex-A520 sont conçus pour les tâches exigeant une puissance minimale, offrant une amélioration de 22 % de l'efficacité énergétique par rapport au cœur A515.

En plus de la grappe de calcul innovante, Arm a présenté l'architecture GPU Immortalis-G720 pour les appareils mobiles, qui promet une augmentation des performances de 15 % et une réduction de 40 % de l'utilisation de la bande passante de la mémoire par rapport à son prédécesseur. Cette puissante mise à niveau s'appuie sur les bases posées par l'Immortalis-G715 de l'année dernière, le premier GPU d'Arm à offrir une accélération matérielle pour le ray tracing.

Le cluster de calcul avancé DSU-120 et le GPU Immortalis-G720 constituent le cœur du TSC23, une mise à niveau de la gamme TSC22 d'Arm. Bien que l'entreprise n'ait pas confirmé quels téléphones ou fabricants de puces adopteront le nouveau matériel, il est évident que la plateforme vise les téléphones phares haut de gamme tels que le Samsung Galaxy 23 Ultra. Étant donné que Qualcomm a déjà utilisé le Cortex-X3 d'Arm dans son chipset Snapdragon 8 Gen 2, il est possible que les nouveaux cœurs d'Arm jettent les bases de la prochaine puce de Qualcomm, probablement la 8 Gen 3.

De plus, Arm a annoncé les GPU Mali-G720 et Mali-G620 comme des solutions plus abordables pour offrir des capacités et des fonctionnalités GPU de qualité supérieure à un marché plus large. Ces GPU de milieu de gamme devraient améliorer de manière significative les performances de jeu sur les smartphones économiques comme le OnePlus 11. Néanmoins, l'adoption réelle des GPU reste à voir.

Grâce à ces développements, les futurs utilisateurs de smartphones peuvent s'attendre à une amélioration des jeux à haute géométrie, à un meilleur éclairage dans les jeux, à des animations 3D plus réalistes et à une augmentation notable des fonctionnalités de l'IA. Toutefois, le plein potentiel de ces technologies dépendra de leur intégration par les fabricants de puces, les fabricants d'appareils et les développeurs. Parallèlement à ces innovations, les plateformes sans code telles que AppMaster permettent un développement rapide et polyvalent des applications mobiles, ce qui permet aux développeurs d'exploiter pleinement les capacités du matériel de nouvelle génération.