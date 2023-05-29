كشفت Arm عن منصتها الرائدة للحوسبة المحمولة - TSC23 - والتي من المتوقع أن ترفع أداء الهواتف الذكية المتطورة ، وتعزز الذكاء الاصطناعي ، وثلاثي الأبعاد ، وتجارب الألعاب. يتميز TSC23 system-on-a-chip (SoC) بنواة وحدة المعالجة المركزية Armv9 Cortex-X4 القوية ونواة Cortex-A720 المتوازنة ووحدة معالجة الرسومات Immortalis-G720. أعلنت Arm أيضًا عن مجموعة الحوسبة DSU-120 ، والتي تتميز بوحدات معالجة مركزية ووحدات معالجة رسومات أقل قوة للأجهزة ذات الأسعار المعقولة.

تعد مجموعة DSU-120 ثماني النواة خليفة لمجموعة DSU-110 الشهيرة المستخدمة في Snapdragon 8 Gen 2 SoC التي طورتها Qualcomm. تم تجهيز المجموعة المحدثة بنويين Cortex-X4 عاليي الأداء ، اللذان يوفران زيادة في السرعة بنسبة 15٪ ويستهلكان طاقة أقل بنسبة 40٪ من مجموعة شرائح Cortex-X3 السابقة. في الوقت نفسه ، توفر نوى Cortex-A720 الأربعة توازنًا في استهلاك الطاقة والأداء بكفاءة أعلى بنسبة 20٪ من نوى A715. لإكمال المجموعة ، تم تصميم نواتين Cortex-A520 للمهام التي تتطلب الحد الأدنى من الطاقة ، مما يوفر تحسينًا بنسبة 22٪ في كفاءة الطاقة مقارنةً بنواة A515.

بالإضافة إلى مجموعة الحوسبة المبتكرة ، قدمت Arm بنية GPU Immortalis-G720 للأجهزة المحمولة ، والتي تعد بتحسين الأداء بنسبة 15 ٪ وخفض بنسبة 40 ٪ في استخدام عرض النطاق الترددي للذاكرة مقارنة بسابقتها. تم بناء هذه الترقية القوية على الأساس الذي أرسته شركة Immortalis-G715 العام الماضي ، وهي أول وحدة معالجة رسومات من Arm تقدم تسريع الأجهزة لتتبع الأشعة.

تشكل مجموعة الحوسبة المتقدمة DSU-120 و Immortalis-G720 GPU جوهر TSC23 - ترقية إلى تشكيلة Arm's TSC22. في حين أن الشركة لم تؤكد أي الهواتف أو صانعي الرقائق سيتبنون الأجهزة الجديدة ، فمن الواضح أن النظام الأساسي يستهدف الهواتف الرائدة المتطورة مثل Samsung Galaxy 23 Ultra. بالنظر إلى استخدام Qualcomm السابق لـ Arm Cortex-X3 في مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 2 ، فمن المحتمل أن تضع نوى Arm الجديدة الأساس لشريحة Qualcomm من الجيل التالي ، ويفترض أن تكون الجيل الثالث.

علاوة على ذلك ، أعلنت Arm عن وحدات معالجة الرسومات Mali-G720 و Mali-G620 كحلول ميسورة التكلفة لتقديم إمكانات وميزات GPU متميزة إلى سوق أوسع. من المتوقع أن تعمل وحدات معالجة الرسومات متوسطة المدى هذه على تحسين أداء الألعاب بشكل كبير على الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة مثل OnePlus 11. ومع ذلك ، لا يزال الاعتماد الفعلي لوحدة معالجة الرسومات (GPU) غير واضح.

نتيجة لهذه التطورات ، يمكن لمستخدمي الهواتف الذكية في المستقبل توقع ألعاب ذات هندسة عالية محسنة ، وإضاءة محسّنة داخل اللعبة ، ورسوم متحركة ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية ، وزيادة ملحوظة في وظائف الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك ، فإن الإمكانات الكاملة لهذه التقنيات ستعتمد على تكاملها من قبل صانعي الرقائق ومصنعي الأجهزة والمطورين. إلى جانب هذه الابتكارات ، تسمح الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل AppMaster بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة بشكل سريع ومتعدد الاستخدامات ، مما يتيح للمطورين الاستفادة الكاملة من قدرات الأجهزة من الجيل التالي.