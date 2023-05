A Arm revelou a sua plataformainovadora para computação móvel - oTSC23 - que se espera que eleve o desempenho em smartphones topo de gama, melhorando as experiências de IA, 3D e jogos. O TSC23 system-on-a-chip (SoC) possui o potente núcleo de CPU Armv9 Cortex-X4, núcleos Cortex-A720 equilibrados e a GPU Immortalis-G720. A Arm também anunciou o seu cluster de computação DSU-120, com CPUs e GPUs menos potentes para dispositivos mais económicos.

O cluster DSU-120 de oito núcleos é o sucessor do popular cluster DSU-110 utilizado no Snapdragon 8 Gen 2 SoC desenvolvido pela Qualcomm. O cluster actualizado está equipado com dois núcleos Cortex-X4 de elevado desempenho, que proporcionam um aumento de velocidade de 15% e consomem menos 40% de energia do que o anterior chipset Cortex-X3. Ao mesmo tempo, os quatro núcleos Cortex-A720 proporcionam um equilíbrio entre o consumo de energia e o desempenho, com uma eficiência 20% superior à dos núcleos A715. Para completar o cluster, dois núcleos Cortex-A520 foram concebidos para tarefas que exigem o mínimo de energia, oferecendo uma melhoria de 22% na eficiência energética em comparação com o núcleo A515.

Para além do inovador cluster de computação, a Arm apresentou a arquitectura GPU Immortalis-G720 para dispositivos móveis, que promete um aumento de 15% no desempenho e uma redução de 40% na utilização da largura de banda da memória em comparação com a sua antecessora. Esta poderosa actualização baseia-se nas bases estabelecidas pela Immortalis-G715 do ano passado, a primeira GPU da Arm a oferecer aceleração de hardware para traçado de raios.

O avançado cluster de computação DSU-120 e a GPU Immortalis-G720 formam o núcleo do TSC23 - uma actualização da linha TSC22 da Arm. Embora a empresa não tenha confirmado quais telefones ou fabricantes de chips adotarão o novo hardware, é evidente que a plataforma visa telefones topo de linha como o Samsung Galaxy 23 Ultra. Dado o uso anterior da Arm Cortex-X3 pela Qualcomm em seu chipset Snapdragon 8 Gen 2, é possível que os novos núcleos da Arm possam estabelecer a base para o chip de próxima geração da Qualcomm, presumivelmente o 8 Gen 3.

Além disso, a Arm anunciou as GPUs Mali-G720 e Mali-G620 como soluções mais económicas para oferecer capacidades e funcionalidades de GPU premium a um mercado mais vasto. Espera-se que estas GPUs de gama média melhorem significativamente o desempenho dos jogos em smartphones económicos como o OnePlus 11. No entanto, a adopção efectiva da GPU continua por ver.

Como resultado destes desenvolvimentos, os futuros utilizadores de smartphones podem antecipar jogos de alta geometria melhorados, iluminação melhorada nos jogos, animações 3D mais realistas e um impulso notável na funcionalidade de IA. No entanto, todo o potencial destas tecnologias dependerá da sua integração pelos fabricantes de chips, fabricantes de dispositivos e programadores. A par destas inovações, as plataformas sem código, como a AppMaster, permitem um desenvolvimento rápido e versátil de aplicações móveis, permitindo que os programadores utilizem plenamente as capacidades do hardware da próxima geração.