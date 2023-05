Arm heeft zijn baanbrekende platform voor mobiel computergebruikonthuld - deTSC23 - dat naar verwachting de prestaties op high-end smartphones zal verhogen, waardoor AI-, 3D- en game-ervaringen worden verbeterd. De TSC23 system-on-a-chip (SoC) beschikt over de krachtige Armv9 Cortex-X4 CPU-kern, gebalanceerde Cortex-A720-kernen en de Immortalis-G720 GPU. Arm kondigde ook zijn DSU-120 rekencluster aan, met minder krachtige CPU's en GPU's voor meer betaalbare apparaten.

De achtkernige DSU-120-cluster is een opvolger van de populaire DSU-110-cluster die wordt gebruikt in de Snapdragon 8 Gen 2 SoC van Qualcomm. De bijgewerkte cluster is uitgerust met twee krachtige Cortex-X4-kernen, die een snelheidstoename van 15% opleveren en 40% minder stroom verbruiken dan de vorige Cortex-X3-chipset. Tegelijkertijd zorgen de vier Cortex-A720-kernen voor een balans tussen energieverbruik en prestaties met een 20% hogere efficiëntie dan de A715-kernen. Om het cluster compleet te maken, zijn twee Cortex-A520-kernen ontworpen voor taken die minimale energie vereisen, met een verbetering van 22% in energie-efficiëntie ten opzichte van de A515-kern.

Naast het innovatieve rekencluster presenteerde Arm de Immortalis-G720 GPU-architectuur voor mobiele apparaten, die een prestatieverhoging van 15% en een vermindering van 40% in geheugenbandbreedte belooft in vergelijking met zijn voorganger. Deze krachtige upgrade bouwt voort op het fundament dat vorig jaar werd gelegd met de Immortalis-G715, Arm's eerste GPU met hardwareversnelling voor ray tracing.

De geavanceerde DSU-120 compute cluster en Immortalis-G720 GPU vormen de kern van de TSC23 - een upgrade van Arm's TSC22 line-up. Hoewel het bedrijf niet heeft bevestigd welke telefoons of chipmakers de nieuwe hardware zullen gebruiken, is het duidelijk dat het platform gericht is op high-end vlaggenschip telefoons zoals de Samsung Galaxy 23 Ultra. Gezien Qualcomm's eerdere gebruik van Arm Cortex-X3 in hun Snapdragon 8 Gen 2 chipset, is het mogelijk dat Arm's nieuwe kernen de basis kunnen leggen voor Qualcomm's next-gen chip, vermoedelijk de 8 Gen 3.

Bovendien heeft Arm de Mali-G720 en Mali-G620 GPU's aangekondigd als meer betaalbare oplossingen om premium GPU-mogelijkheden en functies aan een bredere markt aan te bieden. Deze mid-range GPU's zullen naar verwachting de gaming prestaties op budget smartphones zoals de OnePlus 11 aanzienlijk verbeteren. Toch valt de daadwerkelijke GPU-adoptie nog te bezien.

Als gevolg van deze ontwikkelingen kunnen toekomstige smartphonegebruikers rekenen op verbeterde high-geometry games, verbeterde in-game belichting, realistischere 3D-animaties en een opmerkelijke boost in AI-functionaliteit. Het volledige potentieel van deze technologieën zal echter afhangen van de integratie ervan door chipfabrikanten, toestelfabrikanten en ontwikkelaars. Naast deze innovaties maken no-code platforms zoals AppMaster een snelle en veelzijdige ontwikkeling van mobiele apps mogelijk, zodat ontwikkelaars de mogelijkheden van de volgende generatie hardware ten volle kunnen benutten.