Arm, üst düzey akıllı telefonlarda performansı yükseltmesi, AI, 3D ve oyun deneyimlerini geliştirmesi beklenen mobil bilgi işlem için çığır açan platformu TSC23'ü tanıttı. TSC23 çip üzerinde sistem (SoC), güçlü Armv9 Cortex-X4 CPU çekirdeğine, dengeli Cortex-A720 çekirdeklerine ve Immortalis-G720 GPU'ya sahiptir. Arm ayrıca daha uygun fiyatlı cihazlar için daha az güçlü CPU'lar ve GPU'lar içeren DSU-120 bilgi işlem kümesini duyurdu.

Sekiz çekirdekli DSU-120 kümesi, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 2 SoC'de kullanılan popüler DSU-110 kümesinin halefidir. Güncellenen küme, önceki Cortex-X3 yonga setine göre %15 hız artışı sağlayan ve %40 daha az güç tüketen iki yüksek performanslı Cortex-X4 çekirdeği ile donatılmıştır. Aynı zamanda, dört Cortex-A720 çekirdeği, A715 çekirdeklerinden %20 daha yüksek verimlilikle enerji tüketimi ve performans dengesi sağlar. Kümeyi tamamlamak için, minimum güç gerektiren görevler için tasarlanan iki Cortex-A520 çekirdeği, A515 çekirdeğine kıyasla güç verimliliğinde %22'lik bir iyileştirme sunuyor.

Arm, yenilikçi bilgi işlem kümesine ek olarak mobil cihazlar için önceki modele kıyasla %15 performans artışı ve bellek bant genişliği kullanımında %40 azalma vaat eden Immortalis-G720 GPU mimarisini sundu. Bu güçlü yükseltme, Arm'ın ışın izleme için donanım hızlandırması sunan ilk GPU'su olan geçen yılki Immortalis-G715 tarafından atılan temel üzerine kurulmuştur.

Gelişmiş DSU-120 bilgi işlem kümesi ve Immortalis-G720 GPU, Arm'ın TSC22 serisinin bir yükseltmesi olan TSC23'ün çekirdeğini oluşturur. Şirket, hangi telefonların veya yonga üreticilerinin yeni donanımı benimseyeceğini doğrulamasa da, platformun Samsung Galaxy 23 Ultra gibi üst düzey amiral gemisi telefonları hedeflediği aşikar. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinde Arm Cortex-X3'ü geçmişte kullanması göz önüne alındığında, Arm'ın yeni çekirdeklerinin Qualcomm'un yeni nesil çipinin, muhtemelen 8 Gen 3'ün temelini atması mümkündür.

Ayrıca Arm, Mali-G720 ve Mali-G620 GPU'ları daha geniş bir pazara birinci sınıf GPU yetenekleri ve özellikleri sunmak için daha uygun fiyatlı çözümler olarak duyurdu. Bu orta sınıf GPU'ların, OnePlus 11 gibi bütçeye uygun akıllı telefonlarda oyun performansını önemli ölçüde artırması bekleniyor. Bununla birlikte, gerçek GPU'nun benimsenmesi henüz görülmedi.

Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, geleceğin akıllı telefon kullanıcıları, gelişmiş yüksek geometrili oyunlar, gelişmiş oyun içi aydınlatma, daha gerçekçi 3D animasyonlar ve AI işlevselliğinde dikkate değer bir artış bekleyebilirler. Ancak bu teknolojilerin tam potansiyeli, çip üreticileri, cihaz üreticileri ve geliştiriciler tarafından entegrasyonlarına bağlı olacaktır. Bu yeniliklerin yanı sıra, AppMaster gibi kodsuz platformlar, hızlı ve çok yönlü mobil uygulama geliştirmeye olanak tanıyarak, geliştiricilerin yeni nesil donanım özelliklerinden tam olarak yararlanmalarını sağlar.