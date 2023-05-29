Компания Arm представила свою революционную платформу для мобильных вычислений -TSC23, которая, как ожидается, повысит производительность смартфонов высокого класса, улучшит возможности искусственного интеллекта, 3D и игр. Система-на-чипе (SoC) TSC23 может похвастаться мощным CPU-ядром Armv9 Cortex-X4, сбалансированными ядрами Cortex-A720 и GPU Immortalis-G720. Компания Arm также анонсировала вычислительный кластер DSU-120 с менее мощными CPU и GPU для более доступных устройств.

Восьмиядерный кластер DSU-120 является преемником популярного кластера DSU-110, используемого в SoC Snapdragon 8 Gen 2, разработанного компанией Qualcomm. Обновленный кластер оснащен двумя высокопроизводительными ядрами Cortex-X4, которые обеспечивают прирост скорости на 15% и потребляют на 40% меньше энергии, чем предыдущий чипсет Cortex-X3. В то же время четыре ядра Cortex-A720 обеспечивают баланс энергопотребления и производительности с эффективностью на 20% выше, чем ядра A715. Для завершения кластера два ядра Cortex-A520 предназначены для задач, требующих минимального энергопотребления, обеспечивая повышение энергоэффективности на 22% по сравнению с ядрами A515.

В дополнение к инновационному вычислительному кластеру Arm представила архитектуру графического процессора Immortalis-G720 для мобильных устройств, которая обещает 15% прирост производительности и 40% снижение использования пропускной способности памяти по сравнению с предшественником. Эта мощная модернизация основана на фундаменте, заложенном прошлогодним Immortalis-G715, первым графическим процессором Arm с аппаратным ускорением трассировки лучей.

Передовой вычислительный кластер DSU-120 и графический процессор Immortalis-G720 составляют основу TSC23 - обновления линейки TSC22 от Arm. Хотя компания не подтвердила, какие телефоны или чипмейкеры будут использовать новое оборудование, очевидно, что платформа нацелена на флагманские телефоны высокого класса, такие как Samsung Galaxy 23 Ultra. Учитывая, что Qualcomm использовала Arm Cortex-X3 в своем чипсете Snapdragon 8 Gen 2, вполне возможно, что новые ядра Arm могут лечь в основу чипа следующего поколения Qualcomm, предположительно 8 Gen 3.

Более того, Arm анонсировала графические процессоры Mali-G720 и Mali-G620 в качестве более доступных решений для предложения возможностей и функций GPU премиум-класса более широкому рынку. Ожидается, что эти графические процессоры среднего класса значительно повысят производительность игр в бюджетных смартфонах, таких как OnePlus 11. Тем не менее, фактическое внедрение GPU еще предстоит увидеть.

В результате этих разработок будущие пользователи смартфонов могут ожидать улучшения игр с высокой геометрией, улучшения внутриигрового освещения, более реалистичной 3D-анимации и заметного повышения функциональности искусственного интеллекта. Однако полный потенциал этих технологий будет зависеть от их интеграции чипмейкерами, производителями устройств и разработчиками. Наряду с этими инновациями, платформы no-code, такие как AppMaster, обеспечивают быструю и универсальную разработку мобильных приложений, позволяя разработчикам в полной мере использовать возможности оборудования нового поколения.