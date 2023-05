Arm ha presentato la sua rivoluzionaria piattaforma per il mobile computing, ilTSC23, che dovrebbe elevare le prestazioni degli smartphone di fascia alta, migliorando l'intelligenza artificiale, il 3D e le esperienze di gioco. Il system-on-a-chip (SoC) TSC23 vanta il potente core CPU Armv9 Cortex-X4, core Cortex-A720 bilanciati e la GPU Immortalis-G720. Arm ha anche annunciato il cluster di calcolo DSU-120, con CPU e GPU meno potenti per dispositivi più accessibili.

Il cluster DSU-120 a otto core è il successore del popolare cluster DSU-110 utilizzato nel SoC Snapdragon 8 Gen 2 sviluppato da Qualcomm. Il cluster aggiornato è dotato di due core Cortex-X4 ad alte prestazioni, che offrono un aumento della velocità del 15% e consumano il 40% in meno di energia rispetto al precedente chipset Cortex-X3. Allo stesso tempo, i quattro core Cortex-A720 garantiscono un equilibrio tra consumo energetico e prestazioni con un'efficienza superiore del 20% rispetto ai core A715. Per completare il cluster, due core Cortex-A520 sono stati progettati per compiti che richiedono un consumo minimo di energia, offrendo un miglioramento del 22% nell'efficienza energetica rispetto al core A515.

Oltre all'innovativo cluster di calcolo, Arm ha presentato l'architettura GPU Immortalis-G720 per dispositivi mobili, che promette un aumento delle prestazioni del 15% e una riduzione del 40% nell'utilizzo della banda di memoria rispetto al suo predecessore. Questo potente aggiornamento si basa sulle basi gettate da Immortalis-G715 dello scorso anno, la prima GPU di Arm a offrire l'accelerazione hardware per il ray-tracing.

L'avanzato cluster di calcolo DSU-120 e la GPU Immortalis-G720 costituiscono il nucleo del TSC23, un aggiornamento della linea TSC22 di Arm. Sebbene l'azienda non abbia confermato quali telefoni o chipmaker adotteranno il nuovo hardware, è evidente che la piattaforma è destinata a telefoni di punta di fascia alta come il Samsung Galaxy 23 Ultra. Dato che Qualcomm ha utilizzato in passato Arm Cortex-X3 nel suo chipset Snapdragon 8 Gen 2, è possibile che i nuovi core di Arm possano gettare le basi per il chip di prossima generazione di Qualcomm, presumibilmente l'8 Gen 3.

Inoltre, Arm ha annunciato le GPU Mali-G720 e Mali-G620 come soluzioni più abbordabili per offrire funzionalità e caratteristiche da GPU premium a un mercato più ampio. Si prevede che queste GPU di fascia media miglioreranno in modo significativo le prestazioni di gioco su smartphone economici come l'OnePlus 11. Tuttavia, l'effettiva adozione delle GPU è ancora da vedere.

Grazie a questi sviluppi, i futuri utenti di smartphone potranno aspettarsi giochi ad alta geometria migliorati, un'illuminazione di gioco potenziata, animazioni 3D più realistiche e un notevole incremento delle funzionalità AI. Tuttavia, il pieno potenziale di queste tecnologie dipenderà dalla loro integrazione da parte di chipmaker, produttori di dispositivi e sviluppatori. Oltre a queste innovazioni, le piattaforme no-code come AppMaster consentono di sviluppare applicazioni mobili in modo rapido e versatile, permettendo agli sviluppatori di sfruttare appieno le capacità hardware di nuova generazione.