Arm đã tiết lộ nền tảng đột phá dành cho điện toán di động — TSC23 — được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu suất trên điện thoại thông minh cao cấp, nâng cao trải nghiệm AI, 3D và chơi trò chơi. TSC23 system-on-a-chip (SoC) tự hào có lõi CPU Armv9 Cortex-X4 mạnh mẽ, lõi Cortex-A720 cân bằng và GPU Immortalis-G720. Arm cũng đã công bố cụm máy tính DSU-120 của mình, bao gồm các CPU và GPU kém mạnh mẽ hơn cho các thiết bị giá cả phải chăng hơn.

Cụm DSU-120 tám lõi là sự kế thừa của cụm DSU-110 phổ biến được sử dụng trong SoC Snapdragon 8 Gen 2 do Qualcomm phát triển. Cụm cập nhật được trang bị hai lõi Cortex-X4 hiệu suất cao, giúp tăng tốc độ 15% và tiêu thụ ít điện năng hơn 40% so với chipset Cortex-X3 trước đây. Đồng thời, bốn lõi Cortex-A720 mang lại sự cân bằng giữa mức tiêu thụ năng lượng và hiệu suất với hiệu suất cao hơn 20% so với lõi A715. Để hoàn thành cụm, hai lõi Cortex-A520 được thiết kế cho các tác vụ yêu cầu mức năng lượng tối thiểu, giúp cải thiện 22% hiệu quả sử dụng năng lượng so với lõi A515.

Ngoài cụm máy tính cải tiến, Arm đã giới thiệu kiến trúc GPU Immortalis-G720 dành cho thiết bị di động, hứa hẹn tăng hiệu suất 15% và giảm 40% mức sử dụng băng thông bộ nhớ so với phiên bản tiền nhiệm. Bản nâng cấp mạnh mẽ này được xây dựng dựa trên nền tảng của Immortalis-G715 năm ngoái, GPU đầu tiên của Arm cung cấp khả năng tăng tốc phần cứng cho tính năng dò tia.

Cụm điện toán DSU-120 tiên tiến và GPU Immortalis-G720 tạo thành cốt lõi của TSC23—bản nâng cấp cho dòng sản phẩm TSC22 của Arm. Mặc dù công ty chưa xác nhận điện thoại hoặc nhà sản xuất chip nào sẽ áp dụng phần cứng mới, nhưng rõ ràng nền tảng này nhắm đến các điện thoại hàng đầu cao cấp như Samsung Galaxy 23 Ultra. Với việc Qualcomm đã từng sử dụng Arm Cortex-X3 trong chipset Snapdragon 8 Gen 2 của họ, có thể các lõi mới của Arm sẽ đặt nền tảng cho chip thế hệ tiếp theo của Qualcomm, có lẽ là 8 Gen 3.

Ngoài ra, Arm đã công bố GPU Mali-G720 và Mali-G620 là giải pháp hợp lý hơn để cung cấp các tính năng và khả năng GPU cao cấp cho thị trường rộng lớn hơn. Những GPU tầm trung này dự kiến sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất chơi trò chơi trên điện thoại thông minh giá rẻ như OnePlus 11. Tuy nhiên, việc áp dụng GPU thực tế vẫn còn phải chờ xem.

Nhờ những phát triển này, người dùng điện thoại thông minh trong tương lai có thể mong đợi các trò chơi có hình học cao được cải thiện, ánh sáng trong trò chơi được cải thiện, hoạt ảnh 3D chân thực hơn và chức năng AI được tăng cường đáng kể. Tuy nhiên, toàn bộ tiềm năng của những công nghệ này sẽ phụ thuộc vào sự tích hợp của chúng bởi các nhà sản xuất chip, nhà sản xuất thiết bị và nhà phát triển. Bên cạnh những đổi mới này, các nền tảng không cần mã như AppMaster cho phép phát triển ứng dụng di động nhanh chóng và linh hoạt, cho phép các nhà phát triển tận dụng tối đa khả năng của phần cứng thế hệ tiếp theo.