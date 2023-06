Apple a récemment publié un rapport soulignant la croissance massive de son écosystème App Store, qui a facilité la facturation et les ventes des développeurs à hauteur de 1,1 billion de dollars en 2022. Une part importante de ce chiffre d'affaires - 90 % - a été réalisée sans commission, un chiffre qu'Apple aime mettre en avant pour contrer les plaintes constantes concernant les coûts potentiellement élevés des activités sur sa place de marché. Ces 1 100 milliards de dollars comprennent 910 milliards de dollars provenant de la vente de biens physiques et de services, 109 milliards de dollars provenant de la publicité in-app et 104 milliards de dollars pour les biens et services numériques.

L'Analysis Group, avec lequel Apple a commencé à collaborer en 2020, a réalisé l'étude qui présente ces résultats. Le groupe aide Apple à mettre en évidence le vaste commerce qui s'opère au sein de son marché d'applications, alors que les régulateurs élaborent de nouvelles règles visant à assouplir l'emprise du géant de la technologie sur l'écosystème des applications iOS. Alors que le rapport se concentre sur le total des facturations et des ventes par catégorie, Apple a également partagé d'autres chiffres illustrant la croissance de l'App Store. Parmi ceux-ci, on note une légère augmentation (29 %) de la facturation et des ventes des développeurs entre 2021 et 2022, par rapport à la croissance de 27 % observée au cours des deux années précédentes. La croissance des revenus des petits développeurs (71 % entre 2020 et 2022) a dépassé celle des développeurs d'applications plus importants, note Apple.

Le rapport met également en évidence la facturation et les ventes des développeurs par zone géographique. Par exemple, les développeurs américains ont vu leurs facturations et leurs ventes augmenter de plus de 80 % depuis 2019, tandis que les développeurs européens ont connu une croissance de 116 %. Notamment, l'Europe est au centre de nouvelles réglementations qui imposeront des exigences strictes sur le fonctionnement de l'App Store. En vertu de la loi sur le marché numérique (DMA) de l'Union européenne, qui entrera en vigueur en 2024, les grandes entreprises technologiques seront tenues d'autoriser des magasins d'applications alternatifs sur leurs plateformes. En outre, le groupe d'analyse a examiné la facturation des applications et la croissance des ventes dans divers secteurs, notamment l'alimentation, les voyages et le covoiturage. La reprise post-COVID des applications de voyage et de covoiturage s'est traduite par une augmentation de 82 % et 45 % des ventes pour ces catégories, respectivement, en 2022.

En outre, les ventes de services de livraison et de ramassage de nourriture ont doublé depuis 2019, tandis que les ventes de produits d'épicerie ont triplé. Les apps d'entreprise sont devenues l'une des catégories à la croissance la plus rapide, selon le rapport, qui précise que cinq des 25 apps les plus téléchargées aux États-Unis sont liées aux entreprises. En outre, c'est dans la catégorie des loisirs que la croissance des biens et services numériques a été la plus forte, sous l'effet du boom de l'économie des créateurs. Cette tendance s'aligne sur les données fournies par le fournisseur tiers d'app intelligence data.ai, qui a répertorié les apps de divertissement et les apps sociales comme les principaux sous-genres d'apps au niveau mondial en 2022.

L'étude de The Analysis Group s'est également penchée sur les téléchargements d'applications iOS, révélant que les utilisateurs ont téléchargé des applications plus de 370 milliards de fois entre 2008 et 2022. L'App Store compte actuellement environ 1,8 million d'applications, soit 123 fois plus qu'en 2008. Le rapport complet d'Apple fournit davantage de détails sur son écosystème, notamment des ventilations par région et par catégorie, des analyses historiques et des informations supplémentaires sur les mesures de confiance et de sécurité, telles que les rejets d'applications. Ces questions sont également abordées dans un rapport distinct publié au début du mois.

