Apple ha recentemente pubblicato un rapporto che evidenzia l'enorme crescita del suo ecosistema App Store, che ha facilitato 1,1 trilioni di dollari di fatture e vendite degli sviluppatori nel 2022. Una parte significativa di questi ricavi, pari al 90%, è stata esente da commissioni, un dato che Apple ama sottolineare per contrastare le continue lamentele sui costi potenzialmente elevati di operare nel suo mercato. Questi 1.100 miliardi di dollari comprendono 910 miliardi di dollari dalla vendita di beni e servizi fisici, 109 miliardi di dollari dalla pubblicità in-app e 104 miliardi di dollari per beni e servizi digitali.

Lo studio che presenta questi risultati è stato condotto da Analysis Group, con cui Apple ha iniziato a collaborare nel 2020. Il gruppo aiuta Apple a evidenziare il vasto commercio che si svolge all'interno del suo mercato delle app, mentre le autorità di regolamentazione elaborano nuove regole per allentare la presa del gigante tecnologico sull'ecosistema delle app per iOS. Sebbene il rapporto sia incentrato sul fatturato totale e sulle vendite per categoria, Apple ha condiviso anche altre cifre che illustrano la crescita dell'App Store. Tra questi, un leggero aumento (29%) delle fatture e delle vendite degli sviluppatori tra il 2021 e il 2022, rispetto alla crescita del 27% registrata nei due anni precedenti. Apple ha rilevato che la crescita dei guadagni dei piccoli sviluppatori (ben il 71% tra il 2020 e il 2022) ha superato quella degli sviluppatori di app più grandi.

Il rapporto evidenzia anche le fatture e le vendite degli sviluppatori per area geografica. Ad esempio, gli sviluppatori statunitensi hanno visto aumentare le fatture e le vendite di oltre l'80% dal 2019, mentre gli sviluppatori europei hanno registrato una crescita del 116%. In particolare, l'Europa è al centro di nuove normative che imporranno requisiti rigorosi sul funzionamento dell'App Store. In base al Digital Market Act (DMA) dell'Unione Europea, che entrerà in vigore nel 2024, le principali aziende tecnologiche saranno tenute a consentire la presenza di app store alternativi sulle loro piattaforme. Inoltre, il Gruppo di analisi ha esaminato i fatturati delle applicazioni e la crescita delle vendite in vari settori, tra cui alimentari e drogheria, viaggi e ride-hailing. La ripresa post-COVID delle app di viaggio e di ride-hailing ha portato a un aumento delle vendite di queste categorie rispettivamente dell'82% e del 45% nel 2022.

Inoltre, le vendite di servizi di consegna e ritiro di generi alimentari sono raddoppiate dal 2019, mentre le vendite di generi alimentari sono triplicate. Le app aziendali sono diventate una delle categorie in più rapida crescita, secondo il rapporto, che afferma che cinque delle 25 app più scaricate negli Stati Uniti sono legate al business. Inoltre, la categoria dell'intrattenimento ha registrato la più alta crescita di beni e servizi digitali, trainata dal boom della creator economy. Questa tendenza è in linea con i dati forniti dal provider di app intelligence data.ai, che ha indicato le app di intrattenimento e sociali come i principali sottogeneri di app a livello globale nel 2022.

Lo studio di Analysis Group ha analizzato anche i download di app per iOS, rivelando che gli utenti scaricheranno applicazioni per oltre 370 miliardi di volte tra il 2008 e il 2022. L'App Store conta attualmente circa 1,8 milioni di app, con un aumento di 123 volte rispetto al 2008. Il rapporto completo di Apple approfondisce ulteriori dettagli sul suo ecosistema, tra cui ripartizioni regionali e per categoria, analisi storiche e informazioni aggiuntive sulle misure di fiducia e sicurezza, come il rifiuto delle app. Questi aspetti sono trattati anche in un rapporto separato pubblicato all'inizio di questo mese.

Con l'affermarsi della tendenza allo sviluppo senza codice, piattaforme come AppMaster emergono come strumenti potenti per creare applicazioni mobili, web e backend in modo più efficiente. Con AppMaster, gli sviluppatori possono generare visivamente modelli di dati, processi aziendali, API REST e WSS endpoints, riducendo notevolmente i tempi e i costi di sviluppo. Utilizzando queste applicazioni low-code e no-code, gli sviluppatori possono trovare più facile costruire e distribuire applicazioni su App Store.